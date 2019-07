Nach Neuausrichtung: WDR mediagroup präsentiert Geschäftszahlen 2018

Köln (ots) -- Weiterhin hoher Ergebnisbeitrag an WDR- Werbezeitenreduzierung dämpft Umsatz- Schlankere Gesamtstruktur schlägt sich positiv niederDer in diesem Frühjahr erfolgreich beendete Neuausrichtungsprozessder WDR mediagroup (WDRmg) trägt Früchte: Das Unternehmen, dessenKerngeschäft die Werbezeitenvermarktung, den Programmvertrieb und dasMerchandising umfasst, präsentiert nun seine Zahlen zum Geschäftsjahr2018. So liegt der Ergebnisbeitrag an den Gesellschafter WDR mit 44,1Mio. Euro auf einem weiterhin sehr hohen Niveau. Und obwohl derKonzernumsatz in Höhe von 133,5 Mio. Euro im Vergleich zu 2017 (136,2Mio. Euro) leicht sank, stieg der Jahresüberschuss um 1,2 Mio. Euroauf 14,8 Mio. Euro."Dank unserer konsequent umgesetzten Neuausrichtung und der damiteinhergehenden Kosteneinsparungen konnten wir den Jahresüberschusssteigern", erklärt Geschäftsführer Frank Nielebock. "Insgesamt sindwir mit der schlankeren und effizienteren Gesamtstruktur gutaufgestellt. Die gesamte Entwicklung bestärkt uns darin, deneingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen." Innerhalb von nur 19Monaten hatte die WDRmg die Neuausrichtung umgesetzt, in deren Rahmenin erheblichem Maße Personalaufwand und Gemeinkosten gesenkt wurden."Wir freuen uns, dass die WDR mediagroup in diesen für die deutscheMedienlandschaft herausfordernden Zeiten ein gutes Ergebnis erzielenkonnte", sagt WDR-Intendant und Aufsichtsratsmitglied Tom Buhrow."Unser Dank geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mithohem Engagement gemeinsam mit der Geschäftsführung für diese Zahlenverantwortlich sind.""Das Ergebnis zeigt, dass wir mit unserem Portfolio für unsereKunden und für den WDR ein weiterhin höchst zuverlässiger Partnersind - und ein wichtiger tragender Pfeiler der Radiolandschaft inNRW", meint Michael Loeb, Geschäftsführer der WDRmg, der zudem diedynamischer werdenden Märkte betont: "In einem hoch kompetitivenMarkt, bei fortschreitender Digitalisierung in einem immer globalerenWettbewerbsumfeld müssen wir auch künftig genau beobachten, wo dieWDRmg im Markt steht und entsprechend zügig handeln."Die WDRmg ist die kommerzielle Tochtergesellschaft desWestdeutschen Rundfunks (WDR) mit Sitz in Köln. Neben demKerngeschäft der Werbezeitenvermarktung, des Programmvertriebs unddes Merchandisings umfasst ihr Portfolio unter anderem barrierefreieMediendienste und umfangreiche IT- & Broadcast Services.Pressekontakt:Gaby RathLeiterin KommunikationWDR mediagroup GmbHLudwigstraße 1150667 KölnTelefon +49 221 2035 208gaby.rath@wdr-mediagroup.comwww.wdr-mediagroup.comOriginal-Content von: WDR mediagroup GmbH, übermittelt durch news aktuell