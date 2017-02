Neuausrichtung des Konzerns belastet DMG Mori!

Weitere Suchergebnisse zu "DMG Mori":

in den ersten 9 Monaten hat DMG Mori 1,2% weniger umgesetzt und 6,9% weniger verdient. Belastet haben Sonderaufwendungen für die Neuausrichtung des Konzerns. Die Montage am Standort Shanghai wurde eingestellt und das Geschäft mit Batterien mit Verlust verkauft. DMG Mori wird sich in Zukunft noch stärker auf das Kerngeschäft mit Werkzeugmaschinen und Serviceleistungen sowie auf die Digitalisierung der Produktion konzentrieren. Während der Inlandsumsatz um 3,8% auf 529 Mio € schrumpfte, entwickelte sich das Auslandsgeschäft mit 1,1 Mrd € stabil.

Aufgrund der Sonderbelastungen wurden die Jahresziele tiefer gesteckt

Der Auftragseingang ist dagegen leicht auf 1,76 Mrd € gestiegen, sodass sich eine gute Book-to-Bill Ratio von 1,08 errechnet. Und der Auftragsbestand von 987 Mio € lastet die Kapazitäten etwa viereinhalb Monate aus. Aufgrund der Sonderbelastungen wurden die Jahresziele tiefer gesteckt. Prognostiziert wurden nur noch ein Umsatz von 2,25 Mrd € und ein Vorsteuerergebnis von 95 Mio €.

Gesichert ist auf jeden Fall die Zahlung einer Garantiedividende von 1,17 € pro Aktie durch den Beherrschungs und Gewinnabführungsvertrag mit der DMG Mori GmbH. Auch wenn DMG Mori seine Ziele erreicht haben sollte, hätte der Konzern deutlich schlechter abgeschnitten als der gesamte deutsche Markt für Werkzeugmaschinen, für den der Branchenverband VDW ein Wachstum von 5% prognostiziert hat. Der Weltmarkt ist Expertenschätzungen zufolge um 1,7% auf 67,4 Mrd € geschrumpft.

