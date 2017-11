Neuausrichtung der ILA Berlin trifft auf großes Interesse - Run auf die ILA Berlin 2018 als führende Innovationsmesse der nationalen und internationalen Aerospace-Industrie (FOTO)

Berlin (ots) -Nach Ablauf der Frühbucherphase ziehen die Veranstalter der ILABerlin eine ausgesprochen positive Bilanz: Ein knappes halbes Jahrvor dem Take-Off dieser internationalen Leitmesse stellen dieBuchungszahlen für Ausstellung und Konferenz in dieser frühen Phaseein Rekordergebnis dar.Volker Thum, Hauptgeschäftsführer des BDLI, zeigt sich erfreutüber dies erfolgreiche Entwicklung: "Bereits heute können wirfesthalten, dass von der ILA 2018 ein Schub für die gesamte Luft- undRaumfahrt ausgehen wird. Die Neukonzeption der ILA Berlin alsMarketingplattform für Innovationen und technische Entwicklungengreift - sowohl bei etablierten Key-Playern als auch bei jungen, hochinnovativen Unternehmen. Die ILA Berlin als Synonym und damitImpulsgeber für Innovation and Leadership in Aerospace trifft aufhohe nationale und internationale Nachfrage."Denn die ILA Berlin verfügt über wichtige Alleinstellungsmerkmale,wie Thum weiter ausführt: "Von umweltfreundlichem über unbemanntesFliegen bis New Space, von Materialforschung bis Industrie 4.0 -keine andere Messe bringt so viele Experten, Industrievertreter undEntscheider aus Politik, Industrie, Wissenschaft, Forschung sowieMilitär zusammen. Auf der ILA Berlin diskutieren die führenden Köpfeunserer Branche die zentralen Zukunftsfragen".Vom 25.-29. April 2018 wird Berlin globale Bühne der weltweitenLuft- und Raumfahrt sein: Mehr als 1.000 Aussteller werden im HerzenEuropas ihr Know-how zeigen - von ziviler Luftfahrt über Verteidigungund Sicherheit bis zur Raumfahrt, vom Großkonzern bis zum hochspezialisierten Zulieferer oder Anwender. Mit der Darstellung desNutzens der Raumfahrt wird das erfolgreiche Konzept "Raumfahrt untereinem Dach" als Alleinstellungsmerkmal der ILA weiter ausgebaut.Erstmalig auf der ILA Berlin 2018 vertreten sind Kawasaki ausJapan, die israelischen Aerospace-Unternehmen Elbit Systems Ltd. undIAI -Israel Aerospace Industries Ltd. sowie Kongsberg Defence &Aerospace AS aus Norwegen. Zu den neuen internationalen Ausstellerngehören auch die EU-Kommission und CleanSky.Wie in den Jahren zuvor wird es eine große russische Beteiligunggeben. Mit dabei sind beispielsweise ROSCOSMOS, Russian Export CenterJSC und Eurasian Partnership of Aerospace Clusters (EPAC).Ob Hersteller von Passagierflugzeugen, Turbinen und Helikoptern,Anbieter von Antriebssystemen oder Entwickler von Trägerraketen -zahlreiche namhafte Akteure der nationalen und internationalenAerospace-Industrie haben sich wieder als Aussteller für die ILABerlin 2018 angemeldet. Mit dabei sind Marktführer wie Airbus undBoeing genauso wie Lockheed Martin Corporation, Lufthansa Technik AG,MTU Aero Engines AG, Rolls-Royce, Liebherr-Aerospace & TransportationSAS und RUAG Aviation sowie Saab International Deutschland GmbH.Zu den Ausstellungsschwerpunkten zählen "Aviation", "Space","Defense & Security" sowie "Supplier" mit dem International SupplierCenter ISC. "Special Features" beinhalten querschnittlicheThemenbereiche wie das ILA Future Lab, die UAV Base, die ILAHeliLounge und das ILA CareerCenter.Auch die Bundeswehr wird mit einem Gemeinschaftsstand in Halle 3vertreten sein. In Kooperation mit dem Bundesverteidigungsministerium(BMVg) und Industriepartnern wie z.B. Airbus Defence & Space, AirbusHelicopters, Diehl Aerospace, Autoflug und Rohde & Schwarz widmen siesich dem Thema "Zukunft der Kooperationen". Zudem präsentiert dieBundeswehr Großexponate wie den Eurofighter und den NH90.Darüber hinaus erwartet die Besucher auf 4.000 Quadratmetern diegrößte themenorientierte Raumfahrtausstellung weltweit. Hier trifftsich die internationale Raumfahrt-Community. Der Space Pavilion, dervom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), demBundeswirtschaftsministerium (BMWi) und der European Space Agency(ESA) gemeinschaftlich mit der deutschen Raumfahrtindustrieausgerichtet wird, steht 2018 unter dem Motto "Space for Earth".Parallel zur Messe greift ein hochkarätiges Konferenzprogramm mitrenommierten Köpfen aus Wissenschaft, Industrie und Politik aktuelleThemen und künftige Herausforderungen der Aerospace-Branche auf.Dabei geht es beispielsweise um Fragen rund um Industrie 4.0,Additive Manufacturing/3D-Druck, alternative Kraftstoffe sowieMaterialforschung unter dem Motto "Kunststoff trifft Luftfahrt".Attraktiv sind auch die vielfältigen Matchmaking- undNetworking-Angebote der ILA Berlin, die die Vernetzung derinternationalen Branche ermöglichen.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang RogallStellv. PressesprecherPR ManagerMessedamm 2214055 BerlinTel.: +4930 3038-2218rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell