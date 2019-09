Neuausrichtung bei der Herstellung von Additiven mithilfe von reaktionsfreudigen Polymeren

Knoxville, Tennessee (ots/PRNewswire) - Magnum Venus Products(MVP), ein führender Hersteller von Geräten für die Verarbeitung vonVerbundwerkstoffen, hat mit Polynt und dem Oak Ridge NationalLaboratory (ORNL), einer dem US-amerikanischen Energieministeriumunterstehenden Institution, bei der Einrichtung des ersten Systemsfür die Herstellung von Additiven in großen Mengen mithilfe reaktiverPolymere zusammengearbeitet, um diese Technolgie für denkommerziellen Einsatz in der Industrie zur Verfügung zu stellen. Dieerstmals im März vorgestellte Reactive Additive Manufacturing (RAM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2584860-1&h=2808506263&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2584860-1%26h%3D1740461744%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mvpind.com%252F3d-printer%252F%26a%3DReactive%2BAdditive%2BManufacturing%2B(RAM)&a=Reactive+Additive+Manufacturing+(RAM))-Maschine von MVP und das Produktionsmittelvon Polynt, Reactive Additive Deposition (PRD1520), sorgen zusammenfür eine Neuausrichtung bei der Herstellung von Additiven, indem siedie Herstellung von Duroplasten in großem Maßstab ermöglichen.Am 17. September führten Polynt und MVP gemeinsam eineAuftaktveranstaltung in der Produktionsvorführanlage beim zumUS-amerikanischen Energieministerium gehörenden ORNL durch, wo siedie neue Technologie für Zusatzstoffe vorstellten und führendeVertreter aus der Industrie und Partner sich ein eigenen Bild davonmachen konnten. Auf der Veranstaltung gab es Live-Vorführungen undGesprächsrunden mit den Forscherteams, die hinter der RAM-Maschineund dem PRD1520-Material stehen."Wir freuen uns darauf, den Weg für ein reaktives Verfahren fürdie Herstellung von Additiven zu bereiten, und wir werden auchweiterhin innovative Lösungen einsetzen, um die Marktnachfrage zubedienen", sagte Bob Vanderhoff, Präsident und CEO von MVP. "Wirhaben es hier mit einer revolutionären Technologie zu tun, die es unsermöglicht, neue Märkte zu erschließen, und die unsere Kunden in dieLage versetzt, auch dank einer höheren Produktionseffizienzqualitativ bessere Produkte anzubieten."Duroplaste sind bei der Herstellung von Additiven bereits jetztdie Norm, und diese einmalige Duroplast-Technologie verfügt über dasPotenzial, die Herstellung von Additiven noch einmal zurevolutionieren und bei einer gleichbleibenden Energieeffizienz denBedarf an stärkeren, kostengünstigeren Lösungen zu decken. DerVorteil von Duroplasten besteht in der hohen Vernetzung von Polymerenzwischen den aufgetragenen Schichten. Das führt zuwiderstandsfähigeren, hitzebeständigeren Produkten. Durch dieZusammenarbeit mit dem ORNL konnte MVP die Technologie von einerLösung im Testmodus zu einer marktfähigen Maschine weiterentwickeln."Wir sind angesichts des Erfolgs dieses Projekts und angesichtsdes Potenzials für ein breites Anwendungsspektrum für moderneProduktionsverfahren sehr zufrieden", so Moe Khaleel,stellvertretender Laborleiter des Bereichs Energie undUmweltwissenschaften am ORNL. "Mit solchen Partnerschaften wirdsichergestellt, dass die Forschungsarbeit des ORNL den bestmöglichenBeitrag für eine starke, florierende Wirtschaft leisten kann."PRD 1520 von Polynt ist eine Spezialformel einesreaktionsfreudigen Monomers, das für den Einsatz in der RAM-Maschinevon MVP entwickelt wurde. Das Material verstärkt die überragendeinterlaminare Haftfähigkeit, die exzellente Eignung für diemaschinelle Verarbeitung und es ist hochtemperaturbeständig, wodurches sich auch für Instrumente und Werkzeuge in der Luft- und Raumfahrteignet. "Wir arbeiten als technologisch führendes Unternehmen imBereich Materialentwicklung fortlaufend mit Fachleuten aus derIndustrie zusammen, damit wir den Marktbedarf schon im Vorfelderkennen und innovative Epoxidharz-Systemen entwickeln können, diedie Erwartungen der Kunden übertreffen", sagte Steve Voeks, Managerder Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Americas-Region beiPolynt.MVP und Polynt führen auf der CAMX 2019 vom 23. bis 26. Septemberin Anaheim, Kalifornien, Demonstrationen durch, um diese Technologieund noch mehr Verfahren für ein intelligenteres, schnelleres undeffizienteres Arbeiten vorzustellen.Informationen zu Magnum Venus Products (MVP):CAMX Stand G2Magnum Venus Products (MVP) ist der Premium-Hersteller von Gerätenfür die Verarbeitung von Verbundwerkstoffen, wie etwa Pumpsysteme,Sprühpistolen, großformatige 3D-Drucker und Systeme für dasPräzisionswickelverfahren. Bedient werden damit Produzenten aus derAutomobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, dem Verkehrswesen, derSchifffahrt, der Öl-und Gasindustrie und der Windenergiebranche.Neben den Systemen, die für die Verarbeitung von Verbundwerkstoffenentwickelt wurden, bietet MVP Beratungsdienste und Hilfsstoffe fürdie Schaumstoff- und Polyurethan-Industrie, wie Polyurea-Produkte,Klebstoffe und Epoxidharze. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.mvpind.com.Informationen zu Polynt:Die Polynt-Reichhold Group ist einer der weltweit größtenHersteller und Zulieferer von Spezialstoffen, Zwischenprodukten undVerbundwerkstoffen für die Bereiche Industrie, Verkehrswesen,Gebäude- und Bauwirtschaft, Schifffahrt, Medizin, Verbraucher undNahrungsmittelzusätze. Die Polynt-Reichhold Group verfügt über 37Produktionsbetriebe in ganz Nord- und Südamerika, Europa und Asien.www.polynt.comInformationen zum Oak Ridge National Laboratory:CAMX Stand S25Das ORNL wird von UT-Battelle für das Wissenschaftsbüro desUS-amerikanischen Energieministerium, dem größten Einzelgeldgeber fürphysikalische Grundlagenforschung in den Vereinigten Staaten,betrieben. Das Wissenschaftsbüro des Energieministeriums arbeitet anLösungsansätzen für einige der dringlichsten Herausforderungenunserer Zeit. Weitere Informationen erhalten Sie unterhttps://energy.gov/science.Pressekontakt:Hannah JayMagnum Venus Productshannahjay@mvpind.com865-556-8773Foto -https://mma.prnewswire.com/media/997561/Magnum_Venus_Products.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/997560/Magnum_Venus_Products_Logo.jpgOriginal-Content von: Magnum Venus Products, übermittelt durch news aktuell