Neuausrichtung »Bronnbacher Stipendium - Kulturelle Kompetenz für künftige Führungskräfte« / Neuer Brückenschlag zwischen Wirtschaftswissenschaften und MINT-Fächern durch Kulturelle Bildung

Berlin (ots) - Mit dem 14. Jahrgang seines Exzellenzprogramms»Bronnbacher Stipendium - Kulturelle Kompetenz für künftigeFührungskräfte« verbindet der Kulturkreis der deutschen Wirtschaftkünftig Wirtschaftswissenschaften und MINT-Fächer mit Kunst undKultur. Neben der langjährig erfolgreichen Kooperation mit derUniversität Mannheim richtet sich das Kulturkreis-Stipendium2017/2018 nun auch an Studierende und DoktorandInnen des KarlsruherInstituts für Technologie (KIT) und ermöglicht den interdisziplinärenAustausch künftiger Führungskräfte. Jeweils sieben ausgewählteStudierende aus Mannheim und Karlsruhe haben ab März 2017 dieMöglichkeit, sich ein Jahr lang studienbegleitend in vielfältigenWorkshop- und Veranstaltungsformaten mit unterschiedlichstenKunstsparten von Architektur über Bildende Kunst bis hin zu Theaterund Tanz auseinanderzusetzen und künstlerische Prozesse auch imHinblick auf künftige Führungsaufgaben in der Wirtschaft zudurchdringen. Das Stipendium fördert die Kompetenzen künftigerFührungskräfte bereits als Studierende und motiviert sie, als spätereEntscheider gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.Der aktuelle Jahrgang wird gefördert durch die BASF SE(Hauptsponsor) und die Daimler AG sowie folgende Förderer: RobertBosch GmbH, Freunde der Universität Mannheim, Peters-Beer-Stiftung,Karl Schlecht Stiftung, Marga und Kurt Möllgaard-Stiftung, DieterSchwarz Stiftung gemeinnützige GmbH, Würth Group.Stimmen zum Stipendium:»Impulse aus Kunst und Kultur eröffnen neue Denkweisen,Perspektiven und Diskussionsansätze, sie fördern dadurch dieKreativität und bereiten den qualifizierten Nachwuchs auf künftigeFührungsaufgaben vor.« Margret Suckale (Mitglied des Vorstands derBASF SE)»Im Bronnbacher Stipendium treffen die Perspektiven jungerWirtschaftswissenschaftler und Studierender der MINT-Fächer auf dieKunst. Als Initiatoren des Programms sind wir gespannt auf diewechselseitigen Synergien der unterschiedlichen Disziplinen.«(Wilfried Porth, Daimler AG)Pressekontakt:Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V.Sabrina SchleicherKommunikationHaus der Deutschen WirtschaftBreite Straße 29, D-10178 BerlinT +49 (0)30-20 28-17 59s.schleicher@kulturkreis.euwww.kulturkreis.euOriginal-Content von: Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e.V., übermittelt durch news aktuell