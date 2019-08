Neuaufstellung im Verkauf International bei der Vöslauer Mineralwasser GmbH

Bad Vöslau (ots) - Wechsel in der Führung und Verstärkung für GastronomieDeutschlandDer internationale Vertrieb über die Grenzen Österreichs hinaus wird für dieNummer 1 am Österreichischen Mineralwasser-Markt immer wichtiger. Besonders inDeutschland wächst die Zahl der Vöslauer-Liebhaber - Tendenz steigend. Um fürdiese Herausforderungen gerüstet zu sein, stellt sich das Verkaufsteam, nach demAusscheiden von Lorenz Halm, neu auf.Raffaela Lackner, bisher stellvertretende Leiterin des Verkaufs Internationalbei Vöslauer, übernimmt mit Anfang August die Leitung der Abteilung. Die34-jährige Sales-Spezialistin, die seit 2011 für Vöslauer tätig ist, bringt auchumfassende internationale Erfahrung mit, die sie zuvor bei L'Oréal in Paris undNestlé Österreich in Wien sammelte.Für den Gastronomiebereich in Deutschland hat sich Vöslauer bereits zuJahreswechsel mit Rüdiger Seifert Verstärkung an Bord geholt. Der 41-jährigeEssener leitet nun den Gastronomievertrieb Deutschland und ist Key AccountManager für die Edeka Gruppe. Außerdem hat er mit Juli die Verantwortung für denAußendienst übernommen. Seifert kann auf seine langjährige Vertriebs-Erfahrungzurückgreifen - zuletzt bei Schweppes, davor bei Red Bull -, wo er das breiteSpektrum der Gastronomie bereits erfolgreich bearbeitet hat.Raffaela Lackner sieht in ihrer neuen Aufgabe großes Potenzial für Synergien undWeiterentwicklung: "Ich freue mich über die neue Herausforderung und dieMöglichkeit, den Verkauf International weiter auszubauen. VertrauensvolleKundenpartnerschaften, Verlässlichkeit und hohe Servicequalität auf Basismarktorientierter Konzepte sind mir dabei besonders wichtig. Unserinternationaler Fokusmarkt ist Deutschland - hier wird unser Mineralwasser inder nachhaltigen 100 % rePET-Flasche (recyceltes PET) außerordentlich gernegetrunken. Idealerweise wird das Lieblingswasser der Österreicher künftig auchzum Lieblingswasser der Deutschen"."Durch die Neuaufstellung des Verkaufsteams sind wir bereit für dieHerausforderungen der kommenden Jahre. Mit Raffaela Lackner und ihrem Team habenwir ausgewiesene Experten im Haus, die die Zukunft erfolgreich gestalten werden.Damit setzen wir einen weiteren Meilenstein in Richtung Expansion", freut sichGeschäftsführerin Birgit Aichinger.Die Orientierung an den Bedürfnissen der Kunden hat neben hervorragendemGeschmack und einer umweltbewussten, nachhaltigen Verpackung - wie die 100 %rePET-Flaschen - Priorität bei Vöslauer. "Unser Ziel und Anspruch ist es, immerbesser zu werden, also die Produkte, die Kisten, die Verpackungen von derEtikette bis zur Trayfolie weiterzuentwickeln - das Vöslauer-Prinzip lautet:Jedes Produkt soll nachhaltiger sein als der Vorgänger", ergänzt Aichinger.Um den Erfolg des internationalen Vertriebs in Deutschland weiter auszubauen,wird Verstärkung gesucht. Allen Interessierten, die in einem dynamischen,innovativen und spannenden Umfeld gestalten und bewegen wollen, bietet Vöslauerein breites Betätigungsfeld. Das Credo lautet: "Wir schaffen Wohlbefinden undlöschen den Durst der Zeit". https://www.voeslauer.com/web/at/ueber-uns/karriereÜber die Vöslauer Mineralwasser GmbHDie Vöslauer Mineralwasser GmbH, mit Sitz im niederösterreichischen Bad Vöslau,ist mit mehr als 40 % Marktanteil die klare Nummer eins am österreichischenMineralwassermarkt. Die Exportquote betrug im Jahr 2018 rund 18 %. DasFamilienunternehmen beschäftigt aktuell 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter underzielte 2018 einen Jahresumsatz von 102,96 Millionen Euro. Für Vöslauer ist dienachhaltige, ressourcenschonende Produktion eine wichtige unternehmerischeVerantwortung. Schon heute bestehen Vöslauer PET-Flaschen bis zu 100 % aus rePET(recycelten Flaschen) - ein absoluter Spitzenwert für die gesamte Branche. Für2025 hat Vöslauer konsequente Ziele definiert: Jede Vöslauer Flasche besteht zu100 % aus recyceltem Material und das Unternehmen wird 100 % CO2-neutral.www.voeslauer.com, www.repet.comwww.facebook.com/Voeslauer,www.wertvolleswasser.com, #jungbleiben, #vöslauerKontakt:Vöslauer Mineralwasser GmbHMirjam Ernst+ 43 664 6182141mirjam.ernst@voeslauer.atJürgen Beileinbeilein@zbcom.at+43 664 831 2 841Original-Content von: Vöslauer Mineralwasser, übermittelt durch news aktuell