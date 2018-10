Neuaufstellung der Führungsspitze: Patrick Mildner in Vorstand der Allgeier Experts SE berufen / Gemeinsam mit Annette Mainka wird Mildner das Unternehmen in die Zukunft führen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Allgeier":

Leipzig/Wiesbaden (ots) -Allgeier Experts SE, einer der führenden deutschen Anbieter vonPersonal- und Projektservices für IT und Engineering, bestellt einenneuen Vorstand: Zum 1. Oktober hat Patrick Mildner den bisherigenVertriebsvorstand Markus Ley abgelöst und bildet ab sofort gemeinsammit Annette Mainka das neue Management Team. Markus Ley wechselt inden Aufsichtsrat der Allgeier Experts SE. Mit der Neuaufstellung derFührungsspitze stellt die Allgeier Experts die Weichen, um sich imdynamischen Marktumfeld noch besser zu positionieren.Dr. Marcus Goedsche: "Mit Patrick Mildner als neuenVertriebsvorstand werden wir unsere Sales- und Delivery-Strukturenprogressiv weiterentwickeln. Zusammen mit Annette Mainka führt er dieAllgeier Experts in die Zukunft."Patrick Mildner, der seit November 2016 Teil der Allgeier Gruppeist, verfügt über langjährige Führungserfahrung in derPersonaldienstleistung und verantwortete zuletzt als Geschäftsführerdie Bereiche Sales & Recruiting der Allgeier Experts Pro GmbH, dieden Bereich Arbeitnehmerüberlassung verantwortet, sowie das ThemaCross-Selling säulenübergreifend.Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften war er zunächst alsEventmanager, u.a. für Jaguar in der Formel 1 tätig, bevor er 2006als Account Manager bei Hays im Bereich "Temp IT und Engineering"seine weitere Karriere begann. In der Folge bekleidete Mildnerverschiedene Führungspositionen, zuletzt als Prokurist undBereichsleiter für die Arbeitnehmerüberlassung im Finance- undBanking-Segment.Patrick Mildner: "Ich freue mich auf die spannende neue Aufgabe inder Allgeier Experts. Wir werden unser Unternehmen strategisch sowieoperativ konsequent nach vorne bringen und das Wachstumspotenzialweiter erschließen. Wie schon zu Formel 1-Zeiten liegt mir dieÜberholspur mehr als der Standstreifen."Markus Ley, seit Juli 2016 Vorstand der Allgeier Experts SE,übergibt im Oktober die Verantwortung für Vertrieb und Rekrutierungan Patrick Mildner. Ley wird künftig gemeinsam mit Georg Dürschmidtund Dr. Marcus Goedsche in der Funktion als Aufsichtsrat der AllgeierExperts SE unterstützen.Über Allgeier Experts SEAllgeier Experts liefert innovative Personal- und Projektservicesfür die digitale Zukunft. Sie bietet den optimalen Mix ausFreiberuflern, Experten auf Zeit und festen Mitarbeitern sowie dieSteuerung und Umsetzung von Gewerken aus einer Hand. Seit 1987 hatAllgeier Experts über 50.000 Projekte in IT und Engineeringerfolgreich abgeschlossen. Heute vertrauen mehr als 700 Kunden und150.000 Experten auf die umfangreichen Leistungen desBranchenpioniers. Mit rund 260 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2017 und3.000 Mitarbeitern zählt Allgeier Experts zu denTop-3-Personaldienstleistern für Technologieexperten in Deutschland.Pressekontakt:Allgeier Experts SESaskia KunleRita-Maiburg-Straße 470794 FilderstadtTel.: +49 711 128519-31E-Mail: saskia.kunle@allgeier-experts.comOriginal-Content von: Allgeier Experts SE, übermittelt durch news aktuell