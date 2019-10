Neuartiges Deckungskonzept für Coworker: mailo Versicherung AG und Innovation Hub Orangery schließen strategische Partnerschaft

Köln/Hildesheim (ots) - Die Orangery Hildesheim GmbH, Ökosystemfür Start-ups, Freelancer und Unternehmen aus Hildesheim, und diemailo Versicherung AG, digitale Gewerbeversicherung mit Sitz in Köln,sind eine strategische Partnerschaft eingegangen. Als Ergebnis hatein gemeinsames Projektteam ein individuell und maßgeschneidertesDeckungskonzept für Coworker entwickelt, das im deutschsprachigenRechtsraum so bisher nicht erhältlich war.Der anhaltende Trend der Digitalisierung hat zahlreiche neueBerufe geschaffen - vom Art Director Digital über den Feel GoodManager bis hin zum Virtual Assistant. Herkömmliche Versichererkönnen diesen neuen digitalen Zielgruppen nur bedingt einen wirklichpassgenauen Versicherungsschutz bieten. Auch bei der stark wachsendenBerufsgruppe der Coworker besteht eine erhebliche Lücke zwischenbestehendem und dynamisch voranschreitendem Versicherungsbedarf undden bislang verfügbaren Versicherungslösungen. Der Fokus der beidenstrategischen Partner liegt darauf, diese Lücke kundenorientiert zuschließen.Bei der Orangery handelt es sich um ein Innovation Hub ausHildesheim mit einem Fokus auf Beteiligungen an Startups, dem Angebotvon Coworking Spaces und Innovationsberatungen. Außerdem gestaltetdie Orangery mit lokalen Akteuren den digitalen Wandel im Rahmenzahlreicher gemeinsamer Projekte. Das Team der Orangery hat es sichzum Ziel gesetzt, abseits von den deutschen Gründermetropolen wieBerlin und München eine starke Gründerszene in Städten mit einerGröße von bis zu 300.000 Einwohnern zu kreieren. Hierfür bündelt dieOrangery lokale Firmen- sowie Personennetzwerke und hat sich zu einerder ersten Anlaufstellen für Startup-Unternehmer, Freelancer,Business Angels und Investoren in ganz Niedersachsen entwickelt. "Inden letzten Monaten verzeichnen wir einen regelrechten Ansturm anCoworkern. Daher sind wir durchgehend komplett ausgelastet", freutsich Orangery-Co-Founder Sebastian Groenen.Die Orangery hat durch den eigenen Coworking Space und denständigen Austausch mit Coworkern schnell einen ganz speziellenBedarf feststellen können: Wie ist ein Coworker versichert? Wer kommtfür einen Schaden auf, wenn er seinem Nachbarn im Coworking Spaceversehentlich Kaffee über den Laptop schüttet?Diese und weitere übergreifende Gedanken haben die Orangery undmailo dazu geführt, gemeinsame Marktforschungen durchzuführen, beidenen zahlreiche Startups und Coworker wertvolle Anregungen undRückmeldungen gegeben haben. "Wir wollen mit und für Coworker aufNummer sicher gehen. Nagelneue Elektronik, Unachtsamkeit durch Stress- wer kennt es nicht? Rasch kommt es mal zu einem Missgeschick, dassschnell sehr teuer werden kann", erklärt Orangery-Co-FounderSebastian Groenen."Als die digitale Versicherung für Unternehmer, Selbständige undFreelancer freut sich das mailo-Team, gemeinsam mit der Orangery undin enger Abstimmung mit den Coworkern in wenigen Wochen ein weiteresmaßgeschneidertes Versicherungskonzept vollständig entwickelt undeingeführt zu haben", ergänzt Armin Molla, Vorstand der mailoVersicherung AG.Die gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse über den Bedarf derZielgruppe und die umfassende Kompetenz der strategischen Partner inder Produktentwicklung ermöglicht somit ab sofort die ersteVersicherungslösung für Coworker in Deutschland. mailo-VorstandMolla: "Und dem Beispiel der Coworker-Police folgend, sind bereitspassgenaue Deckungskonzepte für weitere neue Berufsgruppen inPlanung."Über die mailo Versicherung AG - www.mailo.agDie mailo Versicherung AG ist die digitale Versicherung fürUnternehmer, Selbständige und Freelancer. Das auf Gewerberisikenspezialisierte Versicherungsunternehmen bietet eigene, auf diverseGewerbe-Zielgruppen zugeschnittene, Betriebshaftpflicht-,Vermögensschadenhaftpflicht- und Sachinhalt-Versicherungsprodukte an.mailo bietet seinen Kunden passgenaue Versicherungslösungen, diesie zur Absicherung ihrer beruflichen Existenz brauchen. Dafürarbeitet mailo partnerschaftlich mit Versicherungsmaklern,Assekuradeuren und Plattformen zusammen. Diemailo-Versicherungslösungen können für ausgewählte Gewerbemakler undAssekuradeure auch als White-Label-Produkte entwickelt werden.Die mailo Versicherung AG wurde im Dezember 2017 gegründet und istseit Februar 2019 von der Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zum Geschäftsbetrieb alsVersicherer in Deutschland zugelassen. 