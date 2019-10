Neuartige Werbe-Kooperation: HPYBET und Specter Berlin bringen Hip-Hop in die Prime Time

Berlin (ots) -- Wettanbieter HPYBET und Hip-Hop Legende Specter Berlinkooperieren für TV-Werbespot sowie weitere Musikvideos- Hauptdarsteller sind die Rapper Olexesh, Crackaveli und Boozsowie Schauspieler Arnel Taci- Ausstrahlung ab 15. Oktober auf Sky und Sport1Der Sportwettenanbieter HPYBET (www.hpybet.com) geht ab MitteOktober mit seinem ersten Werbespot an den Start. Für die Regie undkreative Umsetzung konnte das Unternehmen Specter Berlin für einexklusives Filmprojekt gewinnen. Ergebnis der Zusammenarbeit sind einWerbespot sowie weitere Musikvideos, die mit der Rapgröße Olexesh undweiteren Künstlern verwirklicht wurden. Produziert wurde die gesamteKampagne von der international renommierten Filmproduktion MarkenfilmBerlin. Der actiongeladene Spot wird erstmals am 15. Oktober auf Skysowie Sport1 gezeigt.Hollywood-Produktion in der ukrainischen HauptstadtFür das Projekt stellte HPYBET Specter Berlin die finanziellenMittel bereit, um eine Produktion auf Hollywood-Niveau umzusetzen.Verfolgungsjagden, Monster in exotischen Whirlpools und ein SWAT-Teamsamt Helikopter sorgen für eine Action-Blockbuster-Ästhetik.Der Spot ist der Teaser der mehrteiligen Produktion, die durchweitere Musikvideos fortgesetzt wird. Vom ersten Treffen bis zurFertigstellung der TV-Commercial benötigten die Beteiligten nur 9Wochen - ohne branchenübliche Berater eines Major-Labels oder einerWerbeagentur.Dr. Peter Reinhardt, Geschäftsführer von HPYBET, kommentiert: "Mitder Kooperation zwischen HPYBET und Specter Berlin haben wir deutscheWerbegeschichte fortgeschrieben. Uns war es wichtig, dass hier einFilm mit Kultcharakter produziert wird - und das Setting auch derHip-Hop-Kultur zugute kommt. Die kreative Ehe mit Specter war inmehrfacher Hinsicht ein 'Match made in heaven'. Eine gute Verbindungab dem ersten Tag ermöglichte uns die gemeinsame Produktion ohneäußere Einflüsse von externen Beratern."Specter Berlin sagt: "Eine derartige Synergie zwischen der Musik-und Werbeindustrie hat es so noch nie gegeben. Alle Parteien konntenvoneinander profitieren."Hochkarätiger CastNeben dem Frankfurter Rapper Olexesh, der es mit seinem AlbumRolexesh im letzten Jahr auf Platz eins der deutschen Chartsschaffte, wirkt im Clip außerdem Arnel Taci mit. Der Schauspielererlangte durch seine Rollen in "Honig im Kopf" und "Türkisch fürAnfänger" Bekanntheit. Darüber hinaus sind auch die BerlinerUntergrund-Legende, Crackaveli, und der Hamburger Newcomer, Booz, imWerbespot zu sehen. Ein bisher unveröffentlichter Song von Hell Yes,Specter Berlins hauseigenem Musikprojekt - in Zusammenarbeit mitOlexesh - bildet die musikalische Grundlage für den Werbespot.Den gesamten Spot finden Sie unter: www.macheszudeinemspiel.comÜber HPYBETHPYBET (www.hpybet.com) ist einer der führendenSportwettenanbieter in Deutschland. Seit 2017 aktiv, gehören bereitsmehr als 500 Standorte sowie der Online-Bereich zum Unternehmen.HPYBET ist eine Marke der Playtech BGT Sports Gruppe (PBS) und wirdvon den Geschäftsführern Dr. Peter Reinhardt, Michael Lessig undAndreas Köberl geleitet.Über Specter BerlinSpecter Berlin ist Deutschlands renommiertesterMusikvideo-Regisseur. Die Hip-Hop-Größe schuf 2019 mit Rammsteins"Deutschland" das bedeutendste, deutsche Musikvideo aller Zeiten.Darüber hinaus zeichnet sich der Regisseur auch durch Videos für dieMusik-Größen Sido, Bushido oder Marteria aus sowie durchWerbekampagnen der Marken Mercedes Benz, BMW, Nike und Volkswagen.Über Markenfilm BerlinMarkenfilm Berlin (www.markenfilmberlin.de) ist die BoutiqueProduktion innerhalb der großen Markenfilm-Gruppe mit Sitz im Herzender Hauptstadt. Mit zahlreichen Kreativ-Awards und Production Valuegeladenen Filmen, gehört die Markenfilm Berlin zu den absoluten TopPlayern im internationalen Werbefilmmarkt. Federführend für denErfolg des Unternehmens sind seit fast einem Jahrzehnt dasGeschäftsführerduo Robert Tewes und Boris Schepker.Pressekontakt:Lukas von Zittwitz | lukas.v.zittwitz@tonka-pr.com |+49.30.403647.605Original-Content von: HPYBET, übermittelt durch news aktuell