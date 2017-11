Neuartige Transkatheter-Mitralklappe von 4C Medical im Shark-Tank-Innovationswettbewerb auf TCT 2017 vorgestellt

Eine von nur acht Innovationen, die aus nahezu fünfzig Kandidatenzur Präsentation ausgewählt wurdenBrooklyn Park, Minnesota (ots/PRNewswire) - 4C MedicalTechnologies, Inc. (4C Medical),ein Entwickler minimalinvasiverTherapien für strukturelle Herzerkrankungen, gab heute bekannt, dasssein medizintechnisches Gerät für die Behandlung derMitralklappeninsuffizienz (MI) auf der Transcatheter CardiovascularTherapeutics (TCT)-Konferenz, die vom 29. Oktober bis 2. November2017 in Denver (Colorado) stattfindet, im Rahmen desShark-Tank-Innovationswettbewerbs vorgestellt wurde. Das Produkt isteine von nur acht Innovationen, die aus nahezu fünfzig Beiträgen zurPräsentation ausgewählt wurden.4C Medical entwickelt eine MI-Gerätetherapie, bei der erstmaligdie native Mitralklappe und der linke Ventrikel erhalten bleiben. ZumEinsatz kommt dabei eine Technik mit supraanulärer Positionierung undrein atrialer Fixierung. Das neuartige Design eliminiert bekannteProbleme des derzeitigen MI-Ersatzes mit Transkathetertechnologien,die sich auf Platzierung und Fixierung im nativen mitralen Anulus undlinken Ventrikel stützen - wie z. B. eine Obstruktion deslinksventrikulären Ausflusstrakts, Funktionsbeeinträchtigung deslinken Ventrikels und Implantatembolisation.Philippe Généreux, MD, erläuterte in seinem Vortrag "A NovelTrans-catheter Mitral Valve Replacement Technology (4C)" (Eineneuartige Transkathetertechnologie für den Mitralklappenersatz), wiedas Design und die supraanuläre Platzierung der Klappe von 4C denkathetergeführten Mitralklappenersatz (TMVR) auch für Patientenermöglicht, die aufgrund der ungleichmäßigen Anatomie ihresMitralklappenanulus bzw. linken Ventrikels oder aufgrund schwererKalzifizierung für herkömmliche TMVR-Verfahren nicht infrage kommen.Dr. Généreux ist Co-Director des Structural Heart Program am GagnonCardiovascular Institute des Morristown Medical Center (Morristown,NJ) und praktizierender Interventionskardiologe am Hôpital duSacré-Coeur de Montréal (Montreal, Kanada)."Ich bin besonders beeindruckt von der Tatsache, dass die Klappevon 4C die einzige skalierbare Technologie ist, dieBehandlungsoptionen für eine breite Patientenpopulation bietet", sagtDr. Généreux. Da das Implantat vollständig im linken Atrium platziertund verankert wird, funktioniert es unabhängig von der Dynamik undungleichmäßigen Anatomie des Mitralklappenanulus und des linkenVentrikels. Außerdem kann die 4C-Klappe transapikal oder transseptaleingeführt werden, was dem Operateur weitere Optionen bietet. Keineandere, derzeit in der Entwicklung befindliche Klappe bietet dieseVorteile. Die Technologie von 4C Medical erfüllt einen bisher nichtgedeckten medizinischen Bedarf.""Wir fühlen uns geehrt, dass unser Produkt eine von nur achtInnovationen war, die aus nahezu fünfzig Beiträgen zur Präsentationauf der TCT ausgewählt wurden", sagt Robert Thatcher, CEO von 4CMedical. "Wir werden mit neuem Schwung das endgültige Design dieserTechnologie fertigstellen und auf eine erste Machbarkeitsstudiehinarbeiten. Da die 4C-Klappe für eine breitere Patientenpopulationgeeignet ist als andere TMVR-Technologien, dürfte diePatientenrekrutierung schneller verlaufen."Über 4C Medical Technologies, Inc.4C Medical ist ein Hersteller von Medizingeräten, derminimalinvasive Therapien für strukturelle Herzerkrankungenentwickelt. Der erste Schwerpunkt lag in der Behandlung vonMitralklappeninsuffizienz (MI) und nachfolgend in der Behandlung vonTrikuspidalklappeninsuffizienz. Das kathetergeführte Implantat desUnternehmens ist die erste MI-Therapie mit supraanulärerPositionierung und rein atrialer Fixierung. Die native Mitralklappeund der linke Ventrikel bleiben erhalten, und es werden bekannteProbleme beim derzeitigen Transkatheter-Mitralklappenersatz (TMVR)eliminiert, der sich auf Platzierung und Fixierung im nativenmitralen Anulus und linken Ventrikel stützt. Dadurch wird die fürdiese TMVR-Therapie infrage kommende Patientenpopulation erweitert.MedienkontakteRobert ThatcherChief Executive Officer+1 (612) 600-8951rthatcher@4CMed.comJim FlahertyChief Financial Officer+1 (612) 599-0650jflaherty@4CMed.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/595708/4C_Logo_RGB.jpgOriginal-Content von: 4C Medical Technologies, Inc., übermittelt durch news aktuell