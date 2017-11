Neuartige Socken mit integriertem Gelpad / Weltpremiere: Gel-Komfort-Socken SoXies kommen in den Handel (FOTO)

Straßenhaus (ots) -Heute hat der Verkauf der neuartigen Komfort-Socken SoXiesbegonnen. Dank eines eingewebten Gel-Pads wird das Fußgewölbe sounterstützt, dass Schmerzen im Fuß gar nicht erst entstehen können."Das Gel-Pad sorgt für eine optimale Anpassung sowohl an dieAusformung des Fußgewölbes als auch an das Fußbett des Schuhes.Dadurch entsteht ein perfektes und angenehmes Tragegefühl", sagtAndreas Müller, Erfinder der patentierten SoXies. Die Socken eignensich für Sportler und auch für Menschen, die im Beruf viel stehenoder gehen müssen und dadurch ihre Füße extrem belasten. SoXiesentlasten nicht bloß den Fuß. Auch Stöße werden durch das Gel-Padabgedämpft, was zusätzlich Gelenke und Rücken schont. "Ähnlich wiebei einer Fußmassage werden die Füße einem leichten variierendenDruck ausgesetzt, der aus der Bewegung der Füße auf den Gel-Padsresultiert", erklärt Müller.Erfolgreiche Tests mit Stewardessen"Tests bei Stewardessen auf Langstreckenflügen haben uns gezeigt,dass die Trägerinnen auch nach einem zehn-Stunden-Flug erstmals ohneFußbeschwerden waren. Dank der SoXies ermüden die Füße wesentlichlangsamer", betont Müller. Das Besondere der neuartigen Socke seizudem, dass diese anders als bei Einlagen den Fuß selbst nach demAusziehen der Schuhe weiterhin unterstützen und entspannen.SoXies bequem im Internet kaufenSoxies bieten einen sehr hohen Tragekomfort, denn sie bestehen zu80 Prozent aus Baumwolle sowie zu jeweils zehn Prozent aus Nylon undSpandex. Im Gegensatz zu Einlagen sind sie auch sehr hygienisch, dasie einfach in der Waschmaschine (bei maximal 40 Grad) gewaschenwerden können. Erhältlich sind die SoXies in den Farben weiß,schwarz, grau und braun. Und so angenehm wie sie zu tragen sind, sobequem sind sie zu kaufen: ganz einfach online bei Amazon(https://www.amazon.de/dp/B0784TJNXZ) bestellen.Pressekontakt:Andreas MüllerMA Handels GmbHRaiffeisenstr.856587 StraßenhausTel.: +49 (0) 2634 6651825Fax: +49 (0) 2634 6651823info@ma-handels-gmbh.deWebsite: http://www.soxies.deOriginal-Content von: MA Handels GmbH, übermittelt durch news aktuell