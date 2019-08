Neu von TEOXANE: RHA® topical skin booster / Die erste resiliente Hyaluronsäure zur äußerlichen Anwendung verhilft sofort zu schöneren Ergebnissen nach einer ästhetischen Behandlung (FOTO)

Freising (ots) -Falten- und Schönheitsbehandlungen wie beispielweise mit Hyaluron,Laser oder Peelings gehören in Deutschland zu den am häufigstengefragten Beautymaßnahmen.*(*OP-Statistik 2017 der Vereinigung derDeutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen, VDÄPC). Weiß man um derenWirkung - Prävention der Hautalterung, unmittelbare Beautificationsowie wirkungsvolles Anti-Aging, wird ihre Beliebtheit und starkeNachfrage seitens der PatientInnen schnell klar. Doch trotz geringerAusfallzeiten können unliebsame Schwellungen und Rötungen an denBehandlungspunkten die Freude über das schöne Resultat zunächst einwenig trüben, möchte man anschließend doch gerne so schnell wiemöglich wieder "gesellschaftsfähig" sein. Die gute Nachricht lautetenun: Der neue RHA® topical skin booster von dem Schweizer UnternehmenTEOXANE Laboratories verspricht genau dies: Dank seinereinzigartigen, auf dem neusten Stand der Wissenschaft formuliertenWirkstoffkombination sorgt der erste topische Skin Booster für einesignifikant schnellere Heilung nach einer ästhetischen Behandlung.Überdies reduziert das speziell für den ärztliche Gebrauchkonzipierte Gel Rötungen und sorgt unmittelbar nach der Behandlungfür ein angenehmes Hautgefühl.Um dies zu erreichen, wurde die für die Faltenbehandlung vonTEOXANE entwickelte vernetzte Hyaluronsäure RHA® erstmals mit dem nun100-fach konzentrierten Dermo-Restrukturierung-Komplex kombiniert*.Weitere Wirkstoffe in diesem "Super-Beauty-Cocktail" zum Auftragensind freie Hyaluronsäure sowie der Hautenergizer MethylglucosidePhospat. Mit seiner hohen Konzentration an Wirkstoffen schützt derneue RHA® topical skin booster die Haut, unterstützt und verbessertdie Regeneration nach einer ästhetischen Behandlung. Außerdem erhältes gleichzeitig die Qualität der verjüngten Haut.TEOXANE RHA® topical skin booster - Inhaltsstoffe und derenWirkweise:1. 12,5% RHA resilient hyaluronic acid - verbessert die schnelleRegeneration und langanhaltende Regeneration durch die Bildung einesschützenden Filmes, der wie eine zweite Haut aufliegt.2. Hochkonzentrierter *Dermo-Restruktierung-Komplex in neuerFormulierung: 100-fach konzentrierter als zuvor - nährt undvitalisiert die Haut sowie verleiht einen sofortigen Glanz durch eineausgewählte Zusammensetzung aus:- 8 Aminosäuren: Arginin, Glycin, Isoleucin, Leucin, Valin, Lysin,Threonin, Prolin- 3 Antioxidantien: Glutathion, Alpha-Fettsäuren, N-Acetyl-L-Cystein- 2 Mineralien: Zink und Kupfer- Vitamin B63. Freie Hyaluronsäure, gewonnen durch biotechnologischen Prozess -stärkt und regeneriert die Hautbarriere und verbessert die Hydrierungfür eine vollere und gestärkte Haut.4. Methylglucoside Phosphat, eine Energiequelle für die Haut -verbessert die Dichte und Elastizität der Haut. Fördert die Bildungvon Elastin sowie Kollagen.0 % KonservierungsstoffeDie meisten Patienten einer TEOXANE Studie haben bestätigt, dassder RHA® topical skin booster zu einer unmittelbaren Wirkung nach derersten Anwendung führt:- 93%: sofortiger Straffungseffekt- 84%: verbesserte Qualität der Haut- 75%: unmittelbar beruhigender und erfrischender EffektSowie einen Langzeiteffekt hat:- 92%: straffere Haut- 91%: sichtbar verbesserte Ausstrahlung der Haut- 72% optimierte und anhaltende Ergebnisse der BehandlungJede Packung enthält vier Ampullen und vier sterile Pipetten. EineAmpulle enthalt 4 ml: die perfekte Dosierung für eine topischeBehandlung von Gesicht, Hals und Dekolleté!Das Schweizer Unternehmen TEOXANE Laboratories hat sich mit derProduktlinie TEOSYAL® auf die Entwicklung und Herstellung von auf100%-igen Hyaluron-basierenden injizierbaren Präparaten spezialisiertund zählt weltweit zu den Marktführern. Die Firma, die für sich denAnspruch erhebt "nur das Beste aus Hyaluron" herzustellen, hat nunein speziell für medizinische Behandler konzipiertes Produkteingeführt, was die Lücke zwischen dem eigentlichen Eingriff und dernachfolgenden Pflege z.B. mit den TEOXANE Cosmeceuticals schließt.Pressekontakt:TEOXANE Deutschland GmbHAm Lohmühlbach 1785356 FreisingTelefon: 08161/148050Email: media@teoxane.comOriginal-Content von: TEOXANE Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell