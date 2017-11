Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc.(TWSE: 2495), hat heute seine EonStor GS Flagship-Serie "EonStor GS5000" vorgestellt. Mit einer neuen Hardware-Architektur, mehrRechenleistung und mehreren Host-Boards für hervorragendeKonnektivität bietet sie beispiellose Leistung, außergewöhnlicheErweiterbarkeit der Storagekapazität und Flexibilität bei denHostanschlüssen. Damit ist sie ideal geeignet zur parallelenAusführung mehrerer Anwendungen oder für unternehmenskritischenAnwendungen wie beispielsweise hochauflösendes Video-Streaming.Die EonStor GS 5000 Systeme sind mit vier Intel 8-Kern XeonE5-Prozessoren ausgestattet und ermöglichen dadurch randomLesezugriffe mit bis zu 700K IOPS und sequenziellem Lesezugriff vonbis zu 22 GB/Sek. Mit 4 Erweiterungsboards werden maximal 1680Laufwerke in einem einzigen System unterstützen. 64 Host-Anschlüsseunterstützen verschiedene Protokolle, welche je nach Anforderung imRechenzentrum bereitgestellt werden können. Die Integration alldieser Leistungsmerkmale in ein einziges System kann dieGesamtbetriebskosten dramatisch senken und gleichzeitig die Kostenund Komplexität bei der Bereitstellung einer Speicherumgebungreduzieren.Als cloudintegriertes Unified-Storage-System bietet die SerieEonStor GS 5000 zudem vollwertige Cloud-Gateway-Funktionen. Dadurchwerden NAS, SAN und Cloud-Gateway in einem einzelnen Systemkombiniert, das alle Speicheranforderungen abdeckt. Angesichtssinkender Kosten für öffentliche Cloud-Speicher ist dies einezukunftssichere Investition für Unternehmen. Mit umfangreichenSpeicherfunktionen wie SSD Cache und Automated Storage Tiering wirddie Zugriffsleistung insgesamt auf effiziente Weise erhöht, um einperfektes Gleichgewicht zwischen Budget und höchster Leistung zuerreichen."Wir haben die Flagship-Serie EonStor GS 5000 entwickelt, um dieimmer höheren Anforderungen moderner Speicherumgebungen zu erfüllen.Mit der gebotenen Spitzenleistung, Flexibilität und Konnektivitätkann das System als Meilenstein für die Bewältigung vonunternehmenskritischen Anwendungen gesehen werden", sagte Thomas Kao,Senior Director of Product Planning bei Infortrend.Für weitere Informationen über die Serie EonStor GS 5000 klickenSie bitte hier(https://www.infortrend.com/de/products/families/GS/5000).Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter vonäußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungendes Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.infortrend.comInfortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken vonInfortrend Technology, Inc. Andere Marken sind Eigentum derjeweiligen Inhaber.Infortrend Europe Ltd.Alex YoungTel.: +44-1256-305-220E-Mail: marketing.eu@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell