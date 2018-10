Neu von Huawei Cloud: EI Intelligent Twins für Städte

Schanghai (ots/PRNewswire) - Im Rahmen der HUAWEI CONNECT 2018 hatHuawei die Huawei Cloud EI Intelligent Twins-Lösung für Städtevorgestellt. Jia Yongli, Geschäftsführer für EI-Produkte bei HuaweiCloud BU, verkündete das Leistungs-Upgrade der Huawei CloudEnterprise Intelligence (EI) Services und erklärte, dass ab sofortdie Services auf den neuesten Huawei KI-Chips laufen.Jia Yongli sagte: "Seit der Einführung von Huawei Cloud EI auf derHUAWEI CONNECT 2017 hat Huawei Cloud mehr als 200 Projekte in achtIndustrien ausgelotet, darunter Städte, Fertigung, Logistik undInternet. Dabei haben wir drei wichtige Erkenntnisse gewonnen: KIunterstützt den Wandel der IT von Support-System zuProduktions-System, die Zusammenführung von KI und Industriewissenist schwierig und Rechenleistung ist eine enorme Hürde bei derKI-Applikation."Huawei Cloud EI als industrieller ModernisierungsmotorZum Thema Zusammenführung von Industriewissen und KI erklärte JiaYongli: "Huawei Cloud EI kann in drei Szenarien als industriellerModernisierungsmotor dienen: bei monotonen Arbeitsabläufen und hohenStückzahlen, bei Tätigkeiten, die fachliche Erfahrung erfordern, undbei Tätigkeiten, die eine interdisziplinäre Kollaboration erfordern.Hier ist es möglich, die Effizienz zu verbessern, Expertiseweiterzugeben und die Grenzen der menschlichen Intelligenz zudurchbrechen."Bei monotonen Arbeitsabläufen und hohen Stückzahlen helfen HuaweiCloud EI Services dabei, riesige häufig verwendete Datensätze inBetriebsabläufen zu identifizieren.Was Tätigkeiten betrifft, die fachliche Erfahrung erfordern, kannKI die Rolle des Assistenten der Fachkraft übernehmen, nachdem siemit fachlicher Erfahrung oder Industriewissen integriert wurde. Sohat beispielsweise das Huawei Cloud EI Visual Team eine engeZusammenarbeit mit KingMed Diagnostics gestartet, ein Anbieter vonmedizinisch-diagnostischen Tests. Durch Nutzung von KI-Technologienkonnte der Partner die pathologische Untersuchung vonGebärmutterhalskrebs dramatisch verbessern. Die Sensitivität(Richtig-positiv-Rate) liegt jetzt bei über 99 % und die Spezifizität(Richtig-negativ-Rate) bei über 80 %.Bei Tätigkeiten, die eine interdisziplinäre Kollaborationerfordern und mit zahlreichen Parametern, komplexen Abhängigkeitenund hohen Dimensionen verbunden sind (beispielsweise industrielleFertigung und Stadtmanagement), liefert KI neue Ideen und Methoden.Neu von Huawei: EI Intelligent Twins für StädteHeute hat Huawei Cloud EI Intelligent Twins für Städte undkomplexe urbane Szenarien präsentiert.Die EI Intelligent Twins-Lösung für Städte basiert auf demdigitalen Zwilling und nutzt KI, um Synergien zwischen Clouds, BigData, dem Internet der Dinge (IdD), Edge Computing und anderenTechnologien zu erzielen. Dadurch soll ein komplettes Systementstehen, von Datenerzeugung und -analyse bis hin zurKreislaufwirtschaft. Hohe Rechenleistung versetzt uns in die Lage,auf unterschiedlichen Feldern effizientere Einsatzplanung und-konfigurationen auszuloten. Denkbar sind Verkehr, Umweltschutz,Notfallhilfe und öffentliche Wasserversorgung. ÖffentlicheVersorgungsbetriebe werden durch eine szenarienspezifischeKI-Serviceplattform unterstützt. Neben Effizienzgewinnen ermöglichtdie Lösung eine Senkung des Energieverbrauchs und einen verbessertenUmweltschutz.Huawei Cloud EI Traffic Intelligent Twins und IndustrialIntelligent Twins feierten im Juni 2018 Premiere.Zügiges Upgrade des Leistungsspektrums von Huawei Cloud EIHuawei hat die KI-Chips Ascend 310 und 910 entwickelt, auf diesich die Full-Stack-Leistungsmerkmale von Huawei Cloud in allenSzenarien stützen.Darüber hinaus bietet Huawei Cloud EI 45 Services und 142Funktionen, die elementare Plattformdienste, allgemeine API,weiterentwickelte API sowie vorintegrierte Lösungen abdecken. DieseServices und Funktionen ermöglichen eine inklusive KI und erfüllendie Ansprüche verschiedener Berufsgruppen, darunter leitendeKI-Datenforscher, Dateningenieure, normale IT-Ingenieure undGeschäftspersonal.Jia Yongli weiter: "Die gesteigerte Rechenleistung der HuaweiKI-Chips bedeutet, dass Huawei Cloud für das Zeitalter der KIgerüstet ist. Wir erwarten, dass die Huawei Cloud EI IntelligentTwins-Lösung von unseren Partnern eingesetzt wird, um rund um denGlobus bessere Städte zu errichten. Huaweis EI IntelligentTwins-Lösung wird optimal mit Industrieexpertise integriert sein, umein inklusives KI-Konzept anzubieten. Unternehmen profitieren vonkostengünstigen, effektiven und zuverlässigen KI-Diensten."Pressekontakt:Joy Li+86-177-2427-6237liyi32@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuell