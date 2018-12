Neu in vielen Geldbeuteln: die girocard kontaktlos (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) -Servicemeldung: Die Zahl der girocards, die bereits über diekontaktlos-Funktion verfügen, wächst rasant: Im Rahmen desturnusmäßigen Kartenaustauschs werden im aktuellen Quartal verstärktneue Bezahlkarten von den Banken und Sparkassen ausgegeben. Wer inletzter Zeit eine neue girocard bekommen hat oder noch in diesem Jahrerwartet, der sollte darauf nach einem Wellensymbol schauen. DennKarten mit diesem Symbol ermöglichen kontaktloses Bezahlen. Bis Ende2018 werden Banken und Sparkassen voraussichtlich rund 55 Millionensolcher girocards an ihre Kunden ausgegeben haben.Mit der girocard kontaktlos können Kunden im deutschenEinzelhandel seit rund zwei Jahren kontaktlos, also durch Hinhaltender girocard an das Bezahlterminal, bezahlen. Das geht schneller undbequemer als mit Bargeld oder durch Stecken der Karte und kann damitfür kürzere Kassenschlangen sorgen. Insbesondere bei Beträgen bis 25Euro, für die i. d. R. keine PIN-Eingabe nötig ist, ist das Bezahlenmit rund 11 Sekunden mehr als doppelt so schnell wie beiherkömmlichen Verfahren. Außerdem funktioniert es ganz intuitiv, ganzohne die Frage "Wie stecke ich die Karte richtig ins Terminal?" DerKunde hält lediglich die girocard an das Wellensymbol auf demBezahlterminal, das sich i. d. R. auf dem Display oder der Seite desTerminals befindet. Ein akustisches und optisches Signal bestätigendie Zahlung. Die hohen Sicherheitsstandards der DeutschenKreditwirtschaft sorgen für optimalen Schutz beim Bezahlen. So nutzteine girocard kontaktlos Zahlung den gleichen internationalenEMV-Standard wie eine kontaktbehaftete girocard Zahlung.Die girocard, vor allem auch die kontaktlose girocard, wurde imersten Halbjahr 2018 verstärkt zum Bezahlen von Kleinbeträgeneingesetzt. Der Durchschnittsbon betrug erstmals weniger als 50 Euro,bei der girocard kontaktlos sogar nur 33,52 Euro. Auch die Zahl derKartenzahlungen betrug im ersten Halbjahr rund 1,76 Milliarden, waseinen Zuwachs von rund 14 Prozent im Vergleich zu den 1,54 MilliardenTransaktionen im Vorjahreszeitraum bedeutet. Diekontaktlos-Technologie bringt die Karte dabei auch in Bereiche, diebisher reine Bargelddomänen waren, wie etwa Bäckereien. Diese neueMöglichkeit gefällt den Kunden in Deutschland dabei so gut, dass imJuli 2018 bereits rund jede zehnte girocard Zahlung kontaktlos war.In einer repräsentativen Umfrage der GfK bewerten vier von fünfBefragten (79 Prozent) die girocard kontaktlos als schnell, rund dreiViertel (74 Prozent) finden sie praktisch. Im Auftrag der EUROKartensysteme hatten die Marktforscher im Oktober 2018 insgesamt1.205 Personen zwischen 16 und 69 Jahren befragt.Neben dem Bezahlen per NFC-Funktion mit der klassischen Bank- oderSparkassenkarte bieten immer mehr Institute auch noch die digitalegirocard. Jeder, der ein NFC-fähiges Android-Smartphone nutzt unddort die passende App seines teilnehmenden Instituts installiert hat,kann eine sogenannte digitale girocard in der App hinterlegen. BeimBezahlen halten Kunden statt der gewohnten Karte einfach dasSmartphone an das Terminal.Über die girocard:Rund 100 Millionen girocards und Kundenkarten von Banken undSparkassen gibt es in Deutschland. "girocard" ist der übergeordneteund neutrale Rahmen der Deutschen Kreditwirtschaft für ihre zweibewährten Debitkarten-Zahlungssysteme: Das girocard (electronic cash)Verfahren als Chip-basiertes Bezahlen direkt vom Konto und dieBargeldbeschaffung an den Geldautomaten in Deutschland ("DeutschesGeldautomaten-System"). Mit der stetigen technischen Innovation sowieder persönlichen Geheimzahl PIN (Personal Identification Number)garantiert die Deutsche Kreditwirtschaft den stets sicheren undeinfachen Einsatz des girocard Systems. Die girocard als Deutschlandsmeist genutzte Debitkarte ermöglicht immer mehr Bank- undSparkassenkunden den neuen, komfortablen Service des kontaktlosenBezahlens. Der Name und das Logo girocard wurden 2007 von derDeutschen Kreditwirtschaft eingeführt. Nach aktuellem Stand werdendie meisten Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisenbanken, sowie dieNational-Bank ihren Kunden digitale girocards anbieten.Über EURO Kartensysteme:Als Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Kreditwirtschaftübernimmt die EURO Kartensysteme GmbH Aufgaben im gemeinsamenInteresse der deutschen Banken und Sparkassen im Bereich deskartengestützten Zahlungsverkehrs. Die EURO Kartensysteme GmbHkonzentriert sich dabei insbesondere auf zentrale Aufgaben undServiceleistungen, wie z. B. Marketing und PR für die girocard undihre Prepaid-Bezahlfunktionen GeldKarte (kontaktbehaftet) und girogo(kontaktlos) sowie die weiteren Funktionen auf dem Chip, BusinessDevelopment girocard, die Entwicklung von operationalenSicherheitsstandards und Methoden der Missbrauchsbekämpfung, zudemdie Mastercard-Lizenzverwaltung.