Neu und trickreich: Bargeld-Gebühren mit Zeitsteuerung

Schondorf am Ammersee (ots) - Die Sparda-Banken sind die einzig verbliebeneBankengruppe, bei der die Kunden weiterhin kostenlos an ihr Geld kommen. Ganzgleich ob sie es am Schalter oder Automaten holen oder bei einer anderenSparda-Bank.Was früher überall kostenlos und üblich war, ist eindeutig auf dem Rückzug. Mehrals 800 Banken und Sparkassen vor Ort erheben mittlerweile Gebühren, wenn man ansein Geld will. Dies ist eines der Ergebnisse der jüngsten Marktuntersuchung desVerbraucherportals biallo.de, das fortlaufend die Konditionen von mehr als 1.300Geldhäusern durchforstet.Rund die Hälfte der Geldinstitute räumt dem Kunden pro Monat zwischen zwei undfünf kostenlose Abhebungen ein, bevor es ans Zahlen geht. Dann aber kräftig. Sowie die VR-Bank Lausitz: Nach der fünften Abhebung bei einer anderen VR-Bankwerden 4,50 Euro pro Buchungsposten fällig.Gebühren fürs Geldabheben nehmen die meisten regionalen Banken und Sparkassennur bei den günstigeren Filial- und Onlinekonten, nicht aber bei denPremiumkonten. Bei diesen Konten sind so gut wie alle Bankdienstleistungen zumPauschalpreis zwischen 8,00 und 30,00 Euro enthalten. Aber auch nicht immer: DieFrankfurter Volksbank etwa nimmt 1,02 Euro pro Abhebung im VR-Bankennetz auchvon den Kunden, die das teure Konto mit Pauschalabrechnung für 9,00 Euro imMonat haben.Trickreich sind jene Banken, die ihre Gebühren neuerdings nach der Tageszeitausrichten. Da nimmt die eine Bank die Bargeld-Gebühren immer außerhalb derGeschäftszeiten, also auch über Mittag, wenn ihre Türen geschlossen sind. Eineandere, die VR-Bank Passau, berechnet 0,35 Cent pro Abhebung von 17:00 bis 08:00Uhr. Samstags und sonntags aber rund um Uhr.Weitere Ergebnisse der Recherche mit interaktiver Landkarte sind unter folgendemLink abrufbar:www.biallo.de/girokonto/news/bargeld