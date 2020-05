Neu und radikal anders - theScreener CIO

Nyon (ots) - Der Schweizerische Pionier für technologiebasiertes Research theScreener lanciert sein neues Top-of-the-Line Informationsangebot für professionelle Investoren. Mit der webbasierten Anwendung CIO werden radikal andere Wege beschritten, die neue Anwendungsbereiche eröffnen.Seit 20 Jahren entwickeln die Research Spezialisten erfolgreich Lösungen, die es Strategen, Entscheidungsträgern und Beratern im Bereich Kapitalanlage ermöglichen, ihren anspruchsvollen Job einfacher, schneller und besser zu erledigen. Mit dem Kernprodukt LAB und der darunterliegenden Basistechnologie zur Dateninterpretation hat sich theScreener bei Asset Managern als Informationsanbieter international etabliert. Dies nicht zuletzt dank dem aussergewöhnlichen Track Record, sowie der Klarheit und Transparenz ihres mehrdimensionalen Multifaktormodells.Der neue CIO soll nun an diesen Erfolg nahtlos anknüpfen und weitere Nutzerkreise erschliessen. Um die unterschiedlichen Herangehensweisen im Investmentbereich optimal abzudecken, wurden neue Möglichkeiten der Datenverdichtung und Visualisierung implementiert. Damit kann der Nutzer unabhängig vom gewählten Investmentansatz das System flexibel einsetzen. Ob Top-Down über Märkte, Branchen und Assetklassen zu navigieren oder eine gezielte Einzelwertanalyse - im CIO ist alles möglich.Der Name ist dabei Programm: Neben Portfolio- und Asset Managern sollen auch verstärkt Investmentstrategen - die CIOs - angesprochen werden."Unser Ziel war es die Brücke zwischen sehr unterschiedlichen Nutzungsprofilen zu schlagen - dem Tagesgeschäft eines Portfolio Mangers und dem strategischen Ansatz eines Chief Investment Officers. Das ist uns mit dem CIO hervorragend gelungen.", zeigt sich Andreas Lusser, CEO bei theScreener, erfreut. "Dank dem intensiven Austausch mit zahlreichen Asset Managern und Investmentstrategen, ist es damit erstmals möglich eine derartige funktionale Breite in einem einzigen Informationssystem anzubieten.", so Lusser weiter.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.thescreener-cio.com oder http://www.thescreener.comPressekontakt:Ihr Ansprechpartner:Roland WalterTelefon +41 41 727 08 80walter@thescreener.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/104189/4590390OTS: theScreener Investor Services AGOriginal-Content von: theScreener Investor Services AG, übermittelt durch news aktuell