Neu und nur bei ruf: Einzelplätze für Abireisen buchbar / Programm 2020: Zrce Beach als neues Ziel, erster 4-Sterne-Partyclub und Wunschtermine in der Vorsaison (FOTO)

Bielefeld (ots) -Neu und nur bei ruf sind für Abireisen jetzt auch Einzelplätzebuchbar. Außerdem können Gruppen für die Vorsaison Wunschterminevereinbaren. Beides gilt für das Programm 2020. Als neues Ziel locktder kroatische Party-Hotspot Zrce Beach. Mit dem Hotel Summer imspanischen Calella ist erstmals ein 4-Sterne-Partyclub im Angebot.Gruppen können Abireisen für das nächste Jahr ab sofort buchen.Individuell konfigurierbarAbireisen von ruf lassen sich jetzt noch individuellerkonfigurieren. Bei der Gruppengröße gibt es keine Beschränkungen. DieReisen sind solo buchbar, mit der Clique, dem Kurs oder dem ganzenJahrgang. "In diesem Punkt bieten wir größtmögliche Freiheit", soKristina Oehler aus der ruf Geschäftsleitung. Auch hinsichtlich derReisedauer stellt sich ruf Jugendreisen in der Vorsaison flexibel aufdie Kunden ein. Gruppen können individuelle Termine für Abireisenanfragen. Darüber hinaus gibt es für Gruppen ab zehn Personen aufAnfrage weiterhin individuelle Angebote für Ausflüge. Gruppen ab 30Personen können sogar ihren Abfahrtsort individuell wählen. Außerdembesucht ruf die Abireisen-Orgateams für eine individuelle Beratungauf Wunsch vor Ort.Clubhotel am Zrce BeachZrce Beach in Kroatien zählt zu den Top-Partyorten in Europa undbegeistert mit seinen Open-Air-Festivals jeden Sommer tausendePartypeople. Ab 2020 können auch ruf Kunden diese Stimmung erleben.Sie sind im Partyclub Zrce Beach in Novalja untergebracht, derPartystrand ist gut zu Fuß erreichbar. Der Partyclub ist nur bei rufJugendreisen im Programm. Damit ist ruf am Zrce Beach der einzigedeutsche Veranstalter mit einem exklusiven Clubhotel.4-Sterne-Qualität in CallelaDer 4-Sterne-Partyclub Summer in Callela liegt nur 650 Meter vonder Strandpromenade entfernt und dicht an der Altstadt mit Clubs undRestaurants. Es ist modern im Urban Style eingerichtet. Alle Zimmersind frisch renoviert, haben Klimaanlage und Kühlschrank sowie einenBalkon oder eine große Sonnenterrasse. ruf Kunden sind hier untersich.Neue Unterkunft in Lloret de MarIm spanischen Lloret de Mar hat ruf das Hotel Festa Brava neu imAbireisen-Programm. Der Partyclub ist exklusiv nur für ruf Kunden. Erbildet den perfekten Ausgangspunkt für alle Unternehmungen, denn erliegt nur 600 Meter vom Strand entfernt und am Anfang derDiscostraße. Alle Zimmer verfügen über einen Balkon und eineKlimaanlage.Online alles easyEine optimierte Website ermöglicht Online-Anfragen und -Buchungeneinfach und mit wenigen Klicks. Die Website wurde im Februar 2019 voneinem Mystery Shopper des Reisefachmagazins fvw unter die Lupegenommen und hat mit 89 von 100 Punkten mit großem Abstand gewonnen.Die Abireisen sind auch im Reisebüro buchbar.Mehr Urlaub und mehr SicherheitAls besonderer Service stehen den ruf Kunden Abireisen-Guides zurSeite. Sie haben die besten Insidertipps, helfen beiorganisatorischen Aufgaben, sind ständig erreichbar und habenerfolgreich eine ruf Reiseleiterausbildung absolviert.Reisebeispiel:6 Tage Lloret de Mar im Hotel Festa Brava mit All-inclusive undPartyprogramm für 199 Euro.Pressekontakt:ruf Reisen GmbHKristina OehlerPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel. : +49 (0) 521 96 27 607presse@ruf.deOriginal-Content von: ruf Reisen GmbH, übermittelt durch news aktuell