Neu und hohe Rendite: Diese Aktie gehört auf deine Merkliste

Weitere Suchergebnisse zu "EQT":

Mitte November sourcte der Gasproduzent EQT Corporaton (WKN:A0RFZL) seine Midstream-Sparte in das Unternehmen Equitrans Midstream Corporation (WKN:A2N8FA) aus. Die mitgegebenen Vermögenswerte sollten es dem Unternehmen ermöglichen, 2019 eine hohe Dividende zu zahlen, die laut Plan in den kommenden Jahren schnell erhöht werden soll. Dadurch wird das Unternehmen eine interessante Option für Dividendeninvestoren.

Allerdings denke ich, dass Investoren das Unternehmen erst mal auf ihre Merkliste setzen sollten, bis klarer ist, ob die Pläne wirklich so umgesetzt werden. Kürzlich wurde bekanntgegeben, dass das Midstream-Franchise etwas verschlankt werden soll.

Was steckt hinter Equitrans Midstream?

EQTs Vermögensgegenstände bestanden aus seinem Anteil an den börsennotierten MLP (Master Limited Partnership), der nun von dem ausgesourcten Equitrans Midstream gehalten wird. Das Unternehmen hat daneben einen Anteil von 91,3 % an EQGP Holdings (WKN:A14R4Y), welches Managementgebühren von EQM Midstream Partners (WKN:A1J0H5) erhält. Außerdem erhält EQGP von EQM Midstream Partners direkt einen Gewinnanteil aufgrund seines Anteils von 17,9 %. Equitrans selbst hält einen direkten Anteil in Höhe von 12,7 % an EQM Midstream Partners.

EQM Midstream besitzt alle operativen Vermögensgegenstände des Franchises. Diese umfassen das drittgrößte Gassammelsystem der USA, welches durch Teile von Ohio, West Virginia und Pennsylvania verläuft. Außerdem gehört eine 1.530 km lange Pipeline dazu, die Gas aus der Region zu dem landesweiten Pipelinesystem befördert. Diese Vermögensgegenstände erwirtschaften einen sehr zuverlässigen Cashflow, der durch langfristige Verträge mit den Erdgasproduzenten gestützt wird. Hauptkunde ist EQT.

EQM Midstream investiert zudem fast 3,3 Milliarden US-Dollar, um sein Midstream-System zu erweitern, indem es weitere Sammel- und Langstreckenpipelines ausbaut. Diese Expansion sollte den Gewinn des Unternehmens in den kommenden Jahren um 32 % steigen lassen. Die Dividende dürfte davon profitieren.

Vereinfachung der Situation

Das Erste, was Equitrans Midstream nach Erlangen seiner Unabhängigkeit von EQT machte, war die Verschlankung seiner Struktur. Ende November stimmte das Unternehmen zu, alle Einheiten von EQGP Holdings zu erwerben, die es nicht bereits mitbekommen hatte. Zudem bot das Unternehmen einen Deal an, die hohen Managementgebühren zu beenden, die EQM Midstream an EQGP zahlt. Als Ausgleich dafür soll EQP einen größeren Anteil an dem MLP erhalten. Wenn beide Vereinbarungen geschlossen werden, wird Equitrans 61 % an EQM Midstream halten. EQM Midstream würde weiterhin die Midstream-Vermögensgegenstände behalten und betreiben.

Diese Vereinfachung ermöglicht es EQM Midstream nicht nur, seine bisherige Dividende aufrechtzuerhalten, die momentan 8,8 % Rendite bringt, sondern diese sogar jährlich um 6 % bis 8 % zu steigern. Außerdem würde die Dividendendeckung bis 2020 von einem Faktor von 1 auf 1,2 steigen. In dieser Zeit sollte der Verschuldungsgrad im Zielbereich von 3,5 bis 4,0 liegen. Dies ist in der Komfortzone vieler MLPs.

Diese Transaktionen würden den Dividendenwachstumsplan von Equitrans Midstream stützen. Das Unternehmen erwartet für 2019, eine Dividende von 1,7 US-Dollar bis 1,90 US-Dollar pro Aktie. Wenn man den gegenwärtigen Aktienpreis als Basis nimmt, würde dies eine Rendite von 7 % bedeuten. Equitrans Midstream geht davon aus, seine Dividende jährlich um 8 % bis 10 % zu steigern. Dies soll durch die steigende Gewinnausschüttung durch EQM Midstream finanziert werden.

Eine interessante Dividendenaktie, die du dir genauer anschauen solltest

Equitrans Midstream kontrolliert einen der größten und am schnellsten wachsenden Erdgas-Midstream-MLP im Appalachenbecken. Dadurch kann das Unternehmen seine renditestarke Dividende in den kommenden Jahren schnell anheben. Voraussetzung ist jedoch, dass es seine Umstrukturierungspläne Anfang 2019 umsetzt. Dieses Wachstumspotenzial ist der Grund, warum Investoren diese Pipeline-Aktie beobachten und nach der Umsetzung der Strukturvereinfachung ihre Kaufentscheidung treffen sollten.

Systematisch Vermögen aufbauen mit System- leichter als du denkst! In nur 9 Schritten ein Vermögen aufbauen und reich in den Ruhestand gehen? Das ist machbar! Die Fools haben jetzt eine Schritt-für-Schritt Anleitung erstellt, wie du ein Vermögen an der Börse aufbauen kannst. Geeignet auch für Börsenanfänger! Klicke hier und fordere ein Gratis Exemplar dieses neuen Berichts Wie du 1 Millionen an der Börse machst jetzt hier an.



Matthew DiLallo hält keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool hält keine der erwähnten Aktien.

Dieser Artikel wurde von Matthew DiLallo auf Englisch verfasst und am 02.12.2018 auf fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.