Neu: sportspaß Gesundheit mit mehr als 470 Gesundheitskursen pro Woche / 2. sportspaß Gesundheitstag am 3.10.19 (FOTO)

Hamburg (ots) -sportspaß e.V. baut mit dem neuen Herbst-/Winter-Programm zum 1.Oktober 2019 sein Gesundheitsangebot weiter aus. Highlights der neuenGesundheitsangebote können Interessenten auf dem 2. sportspaßGesundheitstag am 3. Oktober von 12 bis 18 Uhr im vereinseigenenSportcenter am Berliner Tor kostenlos ausprobieren. Hamburgs größterBreitensportverein mit mehr als 61.000 Mitgliedern präsentiert unteranderem neue Kursformate speziell für Menschen mit gesundheitlichenEinschränkungen oder ältere Teilnehmer. "Auch wer lange oder sogarnoch nie Sport betrieben hat, wird bei unseren neuen Formaten daspassende Angebot finden", so sportspaß Geschäftsführerin BiancaWatzlawski. Aber auch krankenkassengeförderte Prävention undStressbewältigung spielen bei sportspaß eine große Rolle. Insgesamtstehen neun Fokusthemen im Zentrum von sportspaß GESUNDHEIT: Rücken,Best Ager und Senioren, Orthopädie, Gewicht, Atem, Seele, Frau,Innerer Organismus und Sporteinsteiger. Hierzu finden ab 1. Oktoberwöchentlich mehr als 470 Gesundheitskurse statt. Ab 2020 wirdsportspaß auch Rehasport-Kurse ins Programm nehmen. Der Eintritt fürden sportspaß Gesundheitstag ist frei, alle Hamburger sind herzlicheingeladen an spannenden Kursen, Seminaren und auch Angeboten vonPartnern, wie der BARMER Krankenkasse, teilzunehmen. Los geht's um 12Uhr im Center Berliner Tor (Westphalensweg 11, 20099 Hamburg, Tel.+49 (0)40 / 41 09 37-0). Das gesamte Programm des Gesundheitstags undmehr Infos zu den neuen Fokusthemen Gesundheit gibt's online untersportspass.de.sportspaß e.V. ist Deutschlands größter Freizeitsportverein mitmehr als 61.000 Mitgliedern. sportspaß bietet 1500 Sportangebote proWoche in Hamburg für nur 9,90 Euro pro Monat, an, in 7sportspaß-Centern und über 50 Schulhallen. Ob Fitness, Wellness, Tanzoder Ballsport. Es gibt kaum etwas, was es bei sportspaß nicht gibt.sportspaß hat das passende Angebot für alle - egal ob Anfänger oderfortgeschritten.