Neu: spermidineLife® - gesund altern dank natürlicher Zellreinigung (FOTO)

Heppenheim (ots) - Auch mit fortschreitendem Alter wollen wir aktiv sein und dasLeben genießen. Aber wie bleiben wir fit und gesund? Wissenschaftler derUniversität Graz haben nach natürlichen Wegen gesucht, altersbedingtenKrankheiten wie Demenz vorzubeugen. Das Ergebnis ihrer Forschung istspermidineLIFE®. Das weltweit erste und natürliche Nahrungsergänzungsmittel ausWeizenkeimextrakt mit hohem Spermidingehalt gibt es jetzt rezeptfrei in derApotheke. Aber was macht Spermidin so besonders? Als bisher einzige bekanntekörpereigene Substanz kann Spermidin die Autophagie auslösen.[9],[10],[11] DieAutophagie ist ein Mechanismus, bei dem sich unsere Körperzellen selbstregenerieren. Dies gelingt, indem die Zellen alte und schädliche Bestandteileabbauen.[12],[13] Mit dem Alter beginnt das Recyclingprogramm jedoch zuschwächeln. Dem kann jeder mit einer erhöhten Spermidinaufnahme mithilfe vonspermidineLIFE® entgegenwirken und von positiven Effekten der Autophagieprofitieren.[4],[14],[15],[16] Die Ergebnisse der Pilotstudie "preSmartAge" derCharité Berlin lassen das schützende Potenzial gegenüber Demenz erkennen.Bereits nach einer dreimonatigen Einnahme des Originalpräparats spermidineLIFE®zeigten die Studienteilnehmer mit Demenzrisiko eine verbesserteGedächtnisleistung.[7]Eine funktionierende Autophagie spielt für den Schutz vor altersbedingtenErkrankungen eine wichtige Rolle.[4],[5] Ein besonders effektiver Weg denProzess anzukurbeln, ist das Fasten. Denn sobald die Kalorienzufuhr länger starkreduziert wird, starten die Zellen zur Energiegewinnung das körpereigeneRecyclingprogramm. Fasten ist jedoch nicht für jeden geeignet. Vielen Menschenfällt es außerdem schwer, Fastenmethoden wie das Intervallfasten dauerhaft inihren Alltag zu integrieren. Für all jene, die das gesunde Altern unterstützenund von der Autophagie profitieren wollen, ohne selbst zu fasten, istspermidineLIFE® jetzt eine praktische Alternative.Autophagie auch ohne Fasten aktivierenSpermidin ist in der Lage, positive Effekte des Fastens nachzuahmen und soebenfalls den Selbstreinigungsprozess der Zellen zu aktivieren. Erstmals wurdeSpermidin in der männlichen Samenflüssigkeit nachgewiesen, was seinen Namenprägte. Mittlerweile ist jedoch bekannt, dass es in fast allen Körperzellenvorkommt. Spermidin kann übrigens auch über die Nahrung aufgenommenwerden.[3],[17],[18] In Lebensmitteln schwankt der Spermidingehalt jedoch stark.Außerdem produziert der Körper mit zunehmendem Alter immer wenigerSpermidin.[1],[19] spermidineLIFE® kann daher eine sinnvolle Ergänzung sein, demsinkenden Spermidingehalt entgegenzuwirken und auch im Alter von den positivenEffekten der Autophagie zu profitieren. Erste vielversprechendeStudienergebnisse gibt es insbesondere mit Blick auf die geistigeLeistungsfähigkeit und Demenzvorbeugung.[7],[20]Natürliche Zellregeneration aus der KapselDas Originalpräparat spermidineLIFE® basiert auf mehr als 10 Jahrenwissenschaftlicher Forschung an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Ab sofortist es rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Als bislang einzigesspermidinhaltiges Nahrungsergänzungsmittel wurde spermidineLIFE® alsStudienmedikation verwendet und konnte so seine Wirksamkeit und Verträglichkeitunter klinischen Bedingungen unter Beweis stellen.[7],[12],[21] Die empfohleneTagesdosis von 800 mg Weizenkeimextrakt (2 Kapseln) enthält 1 mg Spermidin undsollte mit Flüssigkeit zu einer festen Mahlzeit eingenommen werden. Für dieEinnahmedauer gibt es keine Begrenzung. Die Kapseln sind zucker- und laktosefreiund dank "Veggie Cap-Hülle" auch für Vegetarier geeignet. Die Weizenkeime fürspermidineLIFE® werden ausschließlich von zertifizierten Lieferanten ausMitteleuropa bezogen. Das natürliche Spermidin aus den Weizenkeimen wirdmithilfe eines speziell entwickelten Extraktionsverfahrens gewonnen. Dieseraufwendige Herstellungsprozess garantiert den hohen Spermidingehalt vonspermidineLIFE®. Aufgrund seiner Neuartigkeit wurde spermidineLIFE® von der EFSA(European Food and Safety Authority) als Novel Food zugelassen.Weitere Informationen finden Verbraucher unter www.spermidin.healthProduktinformationen zu spermidineLIFE®* (PZN 16313623):- Hoher Spermidingehalt aus Weizenkeimen- Über 10 Jahre wissenschaftliche Forschung- Ohne Farb- und Zusatzstoffe- Für Vegetarier geeignet- Zucker- und laktosefrei- Eine Packung spermidineLIFE® enthält 60 Kapseln; 66,00 EUR- Verzehrempfehlung: 2 Kapseln pro Tag (1 mg Spermidin aus 800 mgWeizenkeimextrakt)- Nach Novel Food Verordnung von der EFSA zugelassenes Nahrungsergänzungsmittel*Die angegebene tägliche Verzehrmenge von zwei Kapseln sollte nichtüberschritten werden. Trocken, vor Wärme und Licht geschützt sowie außerhalb derReichweite von kleinen Kindern lagern.Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene undabwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. 