Mainz (ots) -Die aktuelle Hitzewelle macht das Wetter zu einem vieldiskutierten Thema. Die ZDF-Umweltreihe "planet e." nimmt dies zumAnlass, am kommenden Sonntag, 29. Juli 2018, 16.30 Uhr, im ZDF dieDokumentation "Donner, Blitz und Hagelschlag - Das Geschäft mit demWetter" zu zeigen. Die dort eingeplante "planet e."-Dokumentation"Die Öko-Rebellen vom Himalaya" wird auf einen späteren Sendeterminverschoben.Schwere Unwetter verwüsten Deutschland und richtenMillionenschäden an. Schon deshalb werden zuverlässige Prognosenimmer wichtiger. Wie abhängig sind Wirtschaft und Gesellschaft vonder Meteorologie? Wetter-Apps versprechen zuverlässige Prognosen fürdie nächsten Stunden und Tage. Dazu füttern weltweit Satelliten,Wetterwarten und Flugzeuge ständig Hunderte von Supercomputern.Wie gut sind diese Vorhersagen? Einerseits werden dieWettermodelle immer treffsicherer. Die Genauigkeit der Vorhersage fürden nächsten Tag war 1968 so gut wie heute die für den sechstenVorhersagetag. Mittlerweile erreicht der Deutsche Wetterdienst DWDeine 90- bis 95-prozentige Genauigkeit, was die Temperatur-Prognosefür den kommenden Tag betrifft. Dennoch liegen Vorhersagen auch immerwieder falsch, genauer gesagt: Sie sind nicht präzise. GeradeUnwetter, Hagel, Starkregen und Stürme wüten lokal. Die dabeientstehenden Schäden sind immens. Können Apps und immer größereDatenmengen da überhaupt helfen?Das Angebot an kommerziellen Wetter-Apps ist jedenfalls so großwie nie. Sie bedienen Windsurfer, Spargelbauern, Hobby-Flieger oderBauingenieure. Doch nicht alle Anbieter verwenden für ihreSpezialanwendungen auch teuer beschaffte Daten. In diesen Fällen hatsogar manche Bauernregel eine höhere Trefferquote. Wo liegen dieQualitätsunterschiede zwischen Endverbraucheranwendungen undProfi-Wetter? Wann genügt die Präzision der frei verfügbaren Apps?Kann man anhand einfacher Beobachtungen, wie sie unsere Vorfahrenkannten, vielleicht sogar selbst herausfinden, wie das Wetter in dennächsten Stunden wird? "planet e." besucht Menschen, deren Existenzoder Freizeitgestaltung vom Wetter abhängt, und beobachtet, wie siedamit umgehen - mit und ohne Hilfe der Wetter-Industrie.