Neu, offen, kreativ: Erster Tourismus Hackathon schafft Inspirationen für das digitale Hamburg-Erlebnis (FOTO)

Hamburg (ots) -Rund 50 Teilnehmer waren der Einladung des next media acceleratorsund der Hamburg Tourismus GmbH zum ersten Tourismus Hackathon in dasBetahaus Hamburg gefolgt. Drei Tage und zwei Nächte wurde ininterdisziplinären Teams an neuen Ideen rund um das Thema 'Hamburgdigital erleben' getüftelt. Drei Ansätze haben derart überzeugt, dasssie nun weiter ausgearbeitet werden.Wie können wir die digitalen Möglichkeiten nutzen, um mit Gästenund Hamburgern in den individuellen Dialog zu treten? Wie können wirdie kontrastreichen Geschichten in ihrer ganzen Vielfalt erzählen?Wie können wir Hamburg weltweit vernetzen?Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich aktuell dieHamburg Tourismus GmbH (HHT). Der Hackathon #HHerleben reiht sichdabei ein in zahlreiche neue Ansätze und Formate mit dem Ziel, dasdigitale Hamburg-Erlebnis noch attraktiver zu gestalten. InRekordzeit wurden zahlreiche neue Ideen und Konzepte aus dem Bereichder digitalen Erlebniswelt auf die Beine gestellt und vorgestellt."Der Hackathon hat uns sehr inspiriert. Nicht nur der Ideenreichtum,auch die Offenheit und die Energie der Teilnehmer etwas Neues zuentwickeln passt zu unserem Weg. Gemeinsam mit vielen Akteurenwerden wir verstärkt daran arbeiten, die Chancen der Digitalisierungfür Hamburg einzusetzen und aktiv zu gestalten", so Michael Otremba,Geschäftsführer der HHT.50 Teilnehmer haben an drei Tagen in interdisziplinären Teamsdaran gearbeitet, neue Ansätze und Ideen für das digitaleHamburg-Erlebnis zu entwickeln. Vier Ergebnisse wurden von einer Juryin folgenden Kategorien prämiert:- Best Overall (Hauptpreis): Käpt'n Fiete Ein digitaler Assistentfür Hamburg mit dynamischen Empfehlungen und individuellzu-geschnittenen Entdeckertouren auf Basis eines Chatbots.- Most innovative: Echo Concierge Ein digitaler Concierge fürHotels auf Basis von Amazon Echo als technische Plattform.- Best pitch: HamburgForYou Eine Box mit Hamburger Originalen alsGruß aus der Hansestadt für Freunde und Be-kannte in der Welt.- Sonderpreis Digital User Stories: Go where the heart isInteressante Orte werden von den Nutzern über das Smartphonespielerisch entdeckt. Für die Projekte "Käpt'n Fiete , "EchoConcierge " und "Go where the heart is" geht es nach dem Hackathonweiter: in einem Workshop mit der Hamburg Tourismus GmbH und demnext media accelerator wird daran gearbeitet, die Ideen umzuset-zen.Diese Sponsoren haben den Hackathon unterstützt:APPSfactory GmbHAPPSfactory ist mit über 500 realisierten Applikationen dieführende Spezialagentur Deutschlands für die Konzeption undEntwicklung von Applikationen für Smartphones, Tablets, Smart Watchesund Smart TV. Die erfolgreiche Arbeit belegen Auszeichnungen wie dieals 'National Champion' im Rahmen der European Business Awards2015/16 und der Leipziger Gründerpreis 2014 in der Kategorie'Aufsteiger des Jahres'.Promotion Pool der Hamburger Hotellerie e.V. Der Promotion Poolist ein wachsender Verbund aus derzeit 160 Hamburger Hotels.Zielsetzung des Verbundes ist es, die Übernachtungszahlen in Hamburgzu steigern, aber auch Aktionen und Tourismusprojekte in Hamburg zuunterstützen.Tourismusverband Hamburg e.V.Der Tourismusverband Hamburg e.V. (TVH) ist die größteInteressengemeinschaft touristischer Unternehmen und Institutionen inder Hansestadt. Zu diesen zählen Einzelmitglieder und kleineinhabergeführte Unternehmen als auch große Hotelketten, der HamburgAirport, die Hamburg Messe und Congress GmbH, Hagenbecks Tierpark,Konzertveranstalter, Theater und Museen, Barkassenunternehmen,Hamburger Gästeführer, Incentive-Agenturen und zahlreicheGastronomiebetriebe.Die umfangreichsten Informationen zu Hamburg in 13 Sprachen:www.hamburg-tourismus.deDie App mit der richtigen Information zur richtigen Zeit für dasSmartphone: www.hh-app.deNews über Hamburg und die Metropolregion für Journalisten, Bloggerund Partner: www.twitter.com/HHT_News oder @HHT_NewsAbwechslungsreiche Hamburg Tipps von und für Hamburg Fans:www.facebook.com/meinhamburgPressekontakt:Sascha AlbertsenLeiter Kommunikation und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: +49(0)40-300 51 111E-Mail: albertsen@hamburg-tourismus.de