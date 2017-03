Neu, größer, bunter: LGBT Tourismus auf der ITB Berlin

Berlin (ots) - Neue Presentation Corner mit aktuellenLGBT-Angeboten aus aller Welt - Vorträge rund um ausgefalleneLGBT-Reiseziele und Transgender-Kampagne - Amtierender Mr. GayGermany live auf der Bühne am WochenendeBunt wie der Regenbogen ist dieses Jahr wieder das Programm rundum Gay & Lesbian Travel (LGBT Travel) der ITB Berlin. Das starkwachsende Segment ist diesmal neu in der Halle 21b zu finden undpunktet dieses Jahr mit einer neuen Presentation Corner, in derAussteller ihre aktuellen LGBT-Angebote vorstellen. Seit schoneinigen Jahren steht die ITB Berlin für das weltweit größte Angebotan Urlaubsmöglichkeiten aus diesem Bereich. Die Vorträge in der Halle21b drehen sich unter anderem um die weltweit erste Reisekampagne mitTransgender Models, erfolgreiche Geschäftsmodelle zur Erschließungdieses Marktes und LGBT-freundliche Reiseziele. Neue Erkenntnisserund um LGBT Reisen liefert die Studie zu "New Horizon for LGBTTravel: A preview of the UNWTO-IGLTA Global Report on LGBT Travel",die Clark Massad, Vice President IGLTA, Peter Jordan, Gründer Gen CTraveller und Isabel Garaña, Regional Director for Europe UNWTO, amMittwoch, 8. März, um 13 Uhr vorstellen.Im großen LGBT Pavillon in Halle 21b sind dieses Jahr zahlreicheneue Aussteller zu finden, darunter der App-Provider Hornet.com,Illinois Office of Tourism, das AspenSnowmass mit Informationen zuihrer großen LGBT Skiweek, die Belmond Hotelgruppe sowie ALAT.LGBT,die lateinamerikanische LGBT Travel Association. Etliche Neuzugängeverzeichnet die Messe auch aus Spanien mit der WorldPride Madrid2017, der Region Valencia und Benidorn, sowie dem Tourist Board Aronaaus Teneriffa. ELLA - Lesbian Travel aus Mallorca ist 2017 wiederdabei sowie auch OntarioTourism, Hotel Granvia Kyoto mit neuenjapanischen Unterausstellern, Fort Lauderdale, die International Gay& Lesbian Travel Association (IGLTA) mit dem ReiseveranstalterMoments aus Mauritius und mCruise mit Schauinsland, DerTour undCondor. TomOnTour.com ist wieder neben dem ITB Infostand vertreten.Dort erhalten Besucher Informationen rund um die LGBT-Aktivitätender ITB und ihrer lokalen Partner, wie der Siegessäule, L-Mag und derBerliner Aidshilfe sowie Auskünfte über die Pink Travel Corner derITB Asia. Auch Argentinien, einer der strategischen LGBT Partner derITB Berlin, ist wieder mit einem beeindruckendenStand vertreten.Informationen aus erster HandEin wichtiger Treffpunkt für akkreditierte Medienvertreter undBlogger ist der beliebte LGBT Media Brunch am Mittwoch, 8. März 2017,von 11 bis 12.30 Uhr im CityCube Berlin. Sie können sich dortexklusiv und in lockerer Atmosphäre über Neuheiten und aktuelleEntwicklungen vom Illinois Office of Tourism, welches auch dieHaupt-Präsentation übernehmen wird, informieren lassen. Ebenso überArgentina, Florida Keys & Key West, Hornet.com, Hotel Granvia Kyoto,International Gay &Lesbian Travel Association (IGLTA), mCruise,Mykonos, Ontario Tourism, TomOnTour.com, Spartacus, US TravelAssociation und Visit St. Petersburg/Clearwater CVB. Außerdem werdenJeff Guaracino, Atlantic City Alliance, CEO Welcome America, Inc. undEd Salvato, ManAboutWorld Magazine in der Presentation Corner das"Handbook of LGBT Tourism & Hospitality" vorstellen, einenbrand-neuen LGBT Business Guide.Auch im LGBT Pavillon in Halle 21b steht am ITB Mittwoch, demersten Tag, dann der persönliche Austausch bei der blu LGBT WelcomeReception ab 16 Uhr im Mittelpunkt. Einen festen Platz im Kalendernimmt inzwischen auch die TomOnTour Gay ITB Party ein. Diesmal feiernund networken Fachleute und Journalisten am Abend in der Tube Stationauf Einladung der Sponsoren Hornet.com, Visit Florida und Visit St.Petersburg/Clearwater CVB. Dort wird am Abend auch der Mate TravelAward 2017 vergeben.Der zweite Tag startet in der Presentation Corner des Pavillonsmit einem Grußwort von Rika Jean-Francois, Commissioner ITB CorporateSocial Responsibility. Sabine Schwanz, Director of Tourism PromotionMadrid, und Juan Carlos Alonso, Director WorldPride Madrid, berichtendann über das diesjährige, große einwöchige Welt-Ride-Festival in derspanischen Hauptstadt mit hunderten kulturellen, sportlichen undpolitischen Veranstaltungen. Aphrodite Dellaporta, StrategicRelationships Executive .LifeThink, sendet "Gifts fromGreece" undstellt Reisen zur Destination Mykonos vor. Wie LGBT-freundlich diejapanische Stadt Kyoto ist, erklärt Shiho Ikeuchi, Director ofOverseas Marketing Hotel Granvia Kyoto. Im Anschluss könnenBesucherInnen bei der Japanese Reception im LGBT Pavillon noch mehrüber Reisen nach Japan erfahren.Nischenmärkte im AufwindEin weiterer strategischer LGBT Partner der ITB Berlin, WienTourismus, lädt am Freitag, 10. März 2017, um 10 Uhr zum ViennaBreakfast ein und sorgt so für einen gelungenen Auftakt des drittenMessetags. Seine Pläne für die weltweit erste Marketing-Kampagne derReiseindustrie mit Transgender Models stellt Richard Gray, ManagingMarketing LGBTQ Market Greater Fort Lauderdale Convention&VisitorsBureau, vor. Über LGBT Reisen in das Land von Everest und Buddhainformiert Yadab Devkota, Inhaber von Pink Mountain Travel &Excursions aus Nepal.Die zunehmende Spezialisierung der Reiseindustrie und dieGeschäftsmodelle zur Erschließung von Nischenmärkten wird bei derPodiumsdiskussion "Kreuzfahrt-Events für Special Interest-Märkte: dasBeispiel Gay & LesbianTourism" auf dem ITB Berlin Kongress unter dieLupe genommen. Moderator Thomas Bömkes, GeschäftsführerDiversityTourism GmbH, spricht mit seinen Gästen Nils Casmir,Director Key Account Management/Inside Sales DER Touristik, EdSalvato, Cofounder& Chief Content Officer ManAboutWorld Magazine,USA, Godja Soennichsen, Director Communications TUI Cruises sowieOliver P. Müller, Autor und Cruise Consultant, auch überprofessionelles Database-Marketing und was andere Tourismus-Segmentedavon lernen können. Den Abschluss des Tages bildet die ArgentinaReception um 16 Uhr, bei der BesucherInnen mit der schontraditionellen Queer Tango Show erfreut werden.Am ITB-Samstag, 11. März 2017, lädt ITB Partner Visit Berlinangemeldete Gäste zum Pink Pillow Frühstück ab 9 Uhr ins MercureHotel Moa ein. Wer den amtierenden Mr. Gay Germany Pascal Nissing undseinen Vize Manuel Wiedemann einmal live sehen will, hat amITB-Wochenende im LGBT Pavillon die Gelegenheit dazu. 