Jena (ots) -Moderne Alternativen zur Pille wenig bekannt: Junge Frauenbrauchen Nachhilfe in Sachen VerhütungNeu gestaltetes Portal www.meine-verhuetung.de informiertumfassend über Verhütungsmethoden, Partnerschaft, Sex undFrauengesundheitWenn es um Verhütung geht, haben Frauen in Deutschland die Wahlzwischen 15 (!) verschiedenen Methoden. Trotzdem setzen noch immerüber 70 Prozent der so genannten "Millennials" (Frauen zwischen 18und 29 Jahren) auf den "Klassiker" Pille . Gerade einmal drei Prozentdieser jungen Frauen-Generation wenden moderne Langzeitmethoden, wiez.B. das Verhütungsschirmchen, an . Karin C. Krämer, niedergelasseneGynäkologin in Bad Krozingen, kennt die Gründe: "Oft fehlt jungenFrauen einfach das Wissen über Wirkweisen und Vorteile modernerMethoden, um Alternativen zur Pille für sich einschätzen zu können -da ist dringend Nachhilfe vonnöten!" Mit dem Portalwww.meine-verhuetung.de setzt Jenapharm genau dort an und bietetumfassende Informationen, viel Interaktion und nützlichen Service ineinem neuen Look.NEU: Der Verhütungs-Vergleich-CheckWelche Verhütungsmethode könnte überhaupt zu meinem Leben passen?Wäre Langzeitverhütung vielleicht das Richtige? Vielen Frauen fälltes schwer, beim Thema Verhütung die Übersicht zu behalten oder eineEntscheidung zu treffen. Neues Kernelement von meine-verhuetung.deist deshalb der große "Verhütungs-Vergleichs-Check": In einerCheckbox können Webseitenbesucherinnen bei den für sie wichtigenVerhütungskriterien Häkchen setzen und erfahren, welche Methoden ambesten passen könnten. Dabei werden individuelle Anforderungenberücksichtigt und auf einen Blick miteinander verglichen: "Wie oftmuss ich an die Methode denken", "Wie sicher ist sie?", "Wie wird sieangewendet?", "Wie wirkt sie?" und "Beeinflusst sie meinenhormonellen Zyklus?" Aus ihrem Praxisalltag weiß Karin C. Krämer wiewichtig es ist, Frauen die Unterschiede der Methoden bildlich undeingängig zu veranschaulichen und Fakten auf den Tisch zu legen:"Gerade die Verhütungssicherheit von Kondomen, Verhütungscomputernund Coitus interruptus wird absolut überschätzt. Auch dass die Pillenur sicher wirkt, wenn sie regelmäßig eingenommen wird, ist vielenFrauen nicht in der endgültigen Konsequenz bewusst." Zum Vergleich:Bis zu 90 von 1.000 Frauen pro Jahr werden trotz Pille schwanger. MitLanzeitverhütungsmethoden wie dem Verhütungsschirmchen sind esmaximal 4 von 1.000.Wissenslücken schließen - informativ, modern und unkompliziertNeben dem Schwerpunkt "Verhütung" liefert das Portalmeine-verhuetung.de auch Wissenswertes zu den Themen "Frau sein","Sexualität" und "Partnerschaft". Hier können die Kenntnisse überWeiblichkeit und Frauengesundheit vertieft werden. Auch intime Themenwie Orgasmus, Menstruation oder Geschlechtskrankheiten kommen zurSprache und werden sachlich und unkompliziert erklärt. Nebenverständlich aufbereitetem Fachwissen bietet das Portal einen großenunterhaltsamen Serviceteil: Interaktive Features sollen all jeneFrauen ansprechen, die sich Orientierung bei Themen rund umSexualität und Empfängnisschutz wünschen. Mit der Erweiterung seinerVideo-Rubrik und der neuen Gaming-App "SpermChaser" geht das Portalzudem auf die Bedürfnisse junger Internet-Userinnen ein undermöglicht eine unterhaltsame und spielerische Annäherung an dasThema Verhütung."VerhütungsScout" & "Pille vergessen"-Tool helfen bei derOrientierung im Dschungel der in Deutschland möglichenVerhütungsmethodenFrauen, die auf der Suche nach einer für sie geeigneten Methodesind oder das Verhütungsmittel wechseln wollen, finden beim"VerhütungsScout" eine erste Orientierung. Egal ob Studentin, jungeMutter oder Berufseinsteigerin - der interaktive Scout greift dieindividuelle Situation der Nutzerin auf und zeigt ihr nachBeantwortung spezifischer Fragen geeignete Verhütungsmethoden. Mitdiesem Wissen sind Frauen gut vorbereitet für ein weiterführendesGespräch mit der Frauenärztin oder dem Frauenarzt. FürPillen-Anwenderinnen, die die rechtzeitige Einnahme ihrer Pillevergessen haben, grenzt ein interaktives Tool die Verhütungspannezeitlich ein. So sind Frauen schnell im Bilde, ob noch einVerhütungsschutz besteht oder nicht.Auch für die Gynäkologin Karin C. Krämer aus dem südlichenBreisgau steht fest: "Zu keiner anderen Zeit hatten wir eine solcheVielfalt an Verhütungsmitteln wie heute. Es gibt so vieleMöglichkeiten für uns Frauenärztinnen und -ärzte, jede unsererPatientinnen dabei zu unterstützen, eine individuell passende Lösungzu finden. Leider kommt es dennoch zu rund 100.000Schwangerschaftsabbrüchen im Jahr. Keine Frau entschließt sichleichten Herzens dazu. Es ist deshalb unsere vornehmliche Aufgabe,Frauen so zu beraten, dass sie nicht in die Situation kommen, übereinen Abbruch nachdenken zu müssen. Dafür ist es wichtig, dass wirunsere Patientinnen gut informieren, denn nur dann können sieselbstbestimmte Entscheidungen treffen."Das vollständige Interview mit Karin C. Krämer finden Sie imFolgenden:Frau Krämer, wie schätzen Sie das Wissen Ihrer jungen Patientinnenüber Verhütung ein?Da wird leider vieles durcheinander gebracht. Obwohl für diemeisten Frauen Verhütungssicherheit der wichtigste Aspekt derVerhütung ist, wird gerade diese kontrazeptive Sicherheit derunterschiedlichen Methoden oft komplett falsch eingeschätzt. ZumBeispiel glauben viele junge Menschen heutzutage, Kondome seiengenauso sicher oder gar sicherer als die Pille. Doch was dieEmpfängnisverhütung angeht, so liegt das Kondom deutlich hinter derPille. Das liegt auch daran, dass es oft erst "im letzten Moment"übergezogen wird. In diesem Fall ist es nicht sicherer als dassogenannte "Aufpassen", was medizinisch "coitus interruptus", also"abgebrochener Geschlechtsverkehr" genannt wird. Dass es darüberhinaus moderne und sogar sicherere Verhütungsalternativen zur Pillegibt, ist vielen überhaupt nicht bewusst.Wie sicher oder unsicher ist die Pille denn tatsächlich?Bei der Pille handelt es sich um eines der sicherstenVerhütungsmittel - wenn man sie richtig anwendet! Und daran hapert esoft im Alltag: Knapp die Hälfte aller Anwenderinnen vergisst dieEinnahme regelmäßig . Eigentlich ist das auch verständlich. Manstelle sich nur die Studentin mit der Wochenendbeziehung vor, dieihren Freund in einer anderen Stadt besucht - und am Abend merkt: DiePille liegt in ihrer Wohnung. Oder die junge Mutter, die sich geradedie Nacht um die Ohren schlägt, weil ihr Kind krank ist, und deshalbanderes im Kopf hat. Man kann die Liste endlos fortsetzen. Und einweiterer Punkt erscheint mir wichtig: Oft verhüten Frauen ausVernunftgründen, z.B. weil die Ausbildung noch nicht abgeschlossenist. Das Gefühl wünscht sich jedoch schon etwas anderes. Wenn mandann lieber nicht dem Gefühl die Entscheidung überlassen möchte,braucht man eine Methode, die unabhängig von eigenen Fehlern ist. Undwenn man schon einmal erlebt hat, dass einen am Dienstagabend aus derPackung vorwurfsvoll die Montagspille anschaut, dann weiß mansogenannte "verhaltensunabhängig Methoden" zu schätzen.Welche Alternativen zur Pille sind denn sicher und weniger"störanfällig"?Langzeitverhütungsmethoden wie das Verhütungsschirmchen, dasHormonstäbchen und die Kupferspirale bzw. -kette wirken mit Abstandviel sicherer. Sie sind sogenannte verhaltensunabhängigeVerhütungsmittel. Viele Frauen werden trotz Pille schwanger bzw. sindauf Notfallkontrazeptiva angewiesen, weil Einnahmefehler passieren,an Wechselwirkungen mit Medikamenten nicht gedacht wurde oderMagen-Darm-Probleme auftreten. Bei modernen Langzeitmethoden gibt esdiese typischen Fehlerquellen nicht. Warum sind moderneLangzeitverhütungsmethoden so sicher? Frauen können sie nichtvergessen, weil sie sie nicht jeden Tag einnehmen oder anwendenmüssen. Das allein macht sie schon deutlich sicherer! Ein weiterergroßer Vorteil von hormonellen Langzeitverhütungsmethoden derneuesten Generation kann für viele Frauen der Verzicht auf Östrogenesein. Das Verhütungsschirmchen beispielsweise wirkt sehr sicher aufGestagenbasis und gibt nur geringe Hormonmengen direkt in dieGebärmutter ab. Das heißt, Frauen haben trotz dieser sicherenhormonellen Verhütung ihren natürlichen Hormonhaushalt und auch einenEisprung. Ein weiterer Effekt des Hormons ist, dass dieRegelblutungen meist schwächer und kürzer werden. Das wissen vieleFrauen zu schätzen.Welche Rolle spielen Hormone, wenn es um die Sicherheit beiVerhütung geht?Eine entscheidende! Erst durch die hormonelle Verhütung mit derPille hat es eine ernstzunehmende Verhütung gegeben. Man kann dieBedeutung dieser Erfindung für die Frauen gar nicht hoch genugeinstufen: Das moderne Leben mit Berufsausbildung, Studium undfinanzieller Unabhängigkeit der Frau und vor allem mit einerselbstbestimmten Sexualität hätte sich niemals so entwickelt.Hormonelle Verhütungsmethoden sind sehr sicher. Das gilt auch, wennman Kupferspirale oder -kette mit dem Verhütungsschirmchenvergleicht: Das Verhütungsschirmchen hat einen typischen Pearl-Indexvon 0,2 - 0,33, es werden also maximal vier von 1.000 Anwenderinnenschwanger, bei Kupferspirale bzw. -kette sind es bis zu 8 von 1.000 .Liegt die Verunsicherung auch an einem mangelnden Verständnis fürdie Wirkweise hormoneller Verhütung?Vielen Frauen ist der Wirkmechanismus von Pille und Co.tatsächlich vollkommen unklar. Wir sprechen bei Pille, Ring,Pflaster, Hormonstäbchen oder Spritze von systemischenVerhütungsmitteln: Dem Hormonhaushalt wird vorgegaukelt, dieEierstöcke würden Eibläschen heranreifen lassen, so dass dieHirnanhangsdrüse den Eierstock nicht zur Arbeit auffordert. Es gibtkeinen Eisprung und man wird nicht schwanger. Diese Wirkung ist fürmanche Frauen unangenehm, sie fühlen sich wohler mit ihremnatürlichen Hormonzyklus. Für diese Frauen können nicht-systemischwirkende Verhütungsmittel wie Kupferspirale und Verhütungsschirmchendie bessere Wahl sein. Es gibt aber auch Frauen, denen geht es vielbesser, wenn sie eben nicht ihren natürlichen hormonellenZyklusverlauf haben.Was sagen Sie einer Patientin, die sich eine alternativeVerhütungsmethode ohne Hormone und ohne Einlage durch den Arztwünscht?Dass sie Abstriche bei der Verhütungssicherheit machen muss. Undnatürlich bei der Spontaneität. Denn bei vielen Frauen steigt vorallem um die Zeit des Eisprungs herum die Lust auf Sex. Die Naturmacht uns da gerne etwas leichtsinniger. Auf den Zyklus zu achteninklusive täglicher Temperatur- oder Gebärmutterschleimanalysen,benötigt ein hohes Maß an Selbstbeherrschung. Aber wenn man sowiesobald (wieder) schwanger werden möchte und es nicht so genau daraufankommt, dann kann man das so machen.Glauben Sie, junge Frauen benötigen beim Thema VerhütungNachhilfe?Ja, immer wieder. Besonders in Detailfragen. Einerseits sind fürmeine Patientinnen Themen wie Verhütung, Sex und Lust heuteselbstverständlich. Junge Frauen reden freier - auch über Themen wieLibido oder Orgasmusstörungen und fragen nach den Auswirkungen vonVerhütungsmitteln auf die Sexualität. Andererseits wissen viele nichtgut genug Bescheid und lassen sich schnell verunsichern. Frauensollten sich aber ihre Selbstbestimmung nicht nehmen lassen. Dazubrauchen sie Kompetenz und sollten deshalb ihre Frauenärztin/ihrenFrauenarzt im Beratungsgespräch mit Fragen löchern und sich überverschiedene Methoden und deren Wirkweisen aufklären lassen. Wirmüssen nicht unser ganzes Leben mit derselben Methode verhüten. Esgibt eine Zeit für die Pille und das Kondom, zum Beispiel für ganzjunge Frauen, die gerade mit Verhütung beginnen und zum einen mit derPille eine sichere Verhütung haben und zum anderen aber auch durchden Wechsel von Sexualpartnern auch an die Möglichkeit von sexuellübertragbaren Erkrankungen denken und sich mit dem Kondom davorschützen müssen. Dann gibt es eine Zeit für sehr sichereLangzeitverhütungsmethoden, wenn Frauen im Studium oder beimBerufseinstieg definitiv nicht schwanger werden möchten und es gibtdie Zeit für natürliche und damit weniger sichere Methoden, wenn eineSchwangerschaft nicht ausgeschlossen werden muss. Im Grunde genommensind wir Frauenärzte wie Fahrlehrer: Wir erklären, wie Fahrzeugefunktionieren. 