Neu gestaltetes 5G-iPhone erwartet für 2020

In den letzten Jahren hat Apple (WKN:865985) die Entwicklungszyklen verlängert. Früher war es so, dass das Unternehmen zwei Jahre lang das gleiche Design verwendete, doch heute braucht es in der Regel drei Jahre für die Entwicklung von Industriedesigns. Da das iPhone 11 Pro und Pro Max seit 2017 im Wesentlichen das gleiche Gehäuse haben, sollte für 2020 ein neu gestaltetes iPhone in Vorbereitung sein.

Hier erfährst du, was du im nächsten Jahr vom Tech-Riesen aus Cupertino erwarten könntest.

Neudesign mit 5G

Laut MacRumours hat der Analyst von TF International Securities, Ming-Chi Kuo, eine Meldung veröffentlicht, in der er darlegt, was Apple für das nächste Jahr auf Lager haben könnte. Es wird erwartet, dass das Vorzeigemodell 2020 ein “deutlich” überarbeitetes Gehäuse hat, das einen Metallrahmen ähnlich dem iPhone 4 verwendet, das ursprünglich im Jahr 2010 auf den Markt kam.

Das neue Gehäusedesign wird über ein “komplexeres Segmentierungsdesign, neue Fräs- und Spritzgussverfahren sowie eine Saphir- oder Glasabdeckung zum Schutz der Spritzgussstruktur verfügen”, so der Bericht. Apple versucht schon sein langer Zeit, Saphir in die Produkte zu integrieren, nachdem das Unternehmen eine Partnerschaft mit GT Advanced eingegangen ist, die schließlich dazu führte, dass das Letztere Konkurs nach Chapter 11 beantragt hat.

Der neue Herstellungsprozess für das Metall sollte die Effizienz der internen Antenne bei der Datenübertragung verbessern, obwohl Kuo glaubt, dass das mit zusätzlichen Kosten verbunden sein wird. Weniger klar ist, ob Apple versuchen wird, diese höheren Kosten in Form höherer Preise an die Verbraucher weiterzugeben oder ob das Unternehmen diese übernehmen wird.

Der Mac-Hersteller hat mit seiner Preissetzungsmacht wohl ein Limit erreicht. Die Entscheidung, den Startpreis für das iPhone 11 zu senken, scheint eine Bestätigung dieser Grenze zu sein, da hohe Preise die Nachfrage in den Schwellenländern beeinträchtigt haben.

Im Jahr 2020 wird Apple voraussichtlich auch das erste 5G-iPhone ausliefern, nachdem das Unternehmen Anfang des Jahres mit Qualcomm einen Vertrag abgeschlossen hat, der einen mehrjährigen Chipsatz-Liefervertrag enthielt. Apple arbeitet an einem hauseigenen 5G-Modem, nachdem das Unternehmen Intels geistiges Eigentum um den neu entstehenden Standard erworben hat. Diese Technologie wird erst in ein paar Jahren lieferbar sein.

Die konkurrierenden Handyhersteller haben bereits 5G-Handys auf den Markt gebracht, doch Apple legt nie Wert darauf, als Erster auf den Markt zu kommen, solange das Unternehmen das Beste sein kann. Das Warten wird dem Unternehmen auch ein besseres Gefühl für die 5G-Marktbedingungen vermitteln, so IDC.

Ein neu gestaltetes Gehäuse zusammen mit 5G-Unterstützung dürfte die Nachfrage ankurbeln. Kuo erwartet, dass Apple im Jahr 2020 85 Millionen der neuesten iPhones ausliefert, gegenüber 75 Millionen Einheiten der neuen Modelle im Jahr 2019.

