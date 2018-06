Berlin (ots) -Katja Fleischmann (43) leitet ab sofort das Projekt "PerformingContent" bei dpa. Die Nachrichtenagentur arbeitet zusammen mit ihrenKunden daran, Inhalte gezielter und passender an die Leserauszuspielen. In enger Abstimmung analysiert dpa, wie Inhalte vonNutzern konsumiert werden, und wie Texte, Bilder und andere Formateder Agentur dazu beitragen können, den Erfolg von Verlagen undanderen Informationsanbietern zu steigern. Katja Fleischmannwechselte zum 1. Juni von dpa-infocom auf die neu geschaffene Stelle.Im Bereich "Performing Content" laufen bereits verschiedenePilotprojekte mit Verlagen und Websites. Vielfach auch als DataDriven Publishing bezeichnet, hat die Wirkungs-Analyse von Inhaltenmittlerweile eine große Bedeutung erlangt. Redaktionen aus dem In-und Ausland setzen heute vermehrt auf Bezahlmodelle und nicht mehrallein auf Reichweitenvermarktung. Inhaltelieferanten wie dpa spielendeshalb eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Interaktionen mitden Lesern und der Gewinnung neuer Abonnenten. Aktuell konzentriertsich dpa bei den laufenden Content-Tests auf verschiedene Service-und Ratgeberthemen.Peter Kropsch, Vorsitzender der dpa-Geschäftsführung,unterstreicht die Bedeutung einer Nachrichtenagentur, wenn es um dieConversion von Inhalten geht: "Für die Zusammenarbeit mit unserenMedienkunden ist es ein wesentlicher Erfolgsfaktor, dass wir einemöglichst gute Vorstellung davon haben, wie unsere Inhalte wirken.Was sind die Geschichten, die zu längerer Lesedauer führen? WelcheGeschichten werden geteilt? Und welche Inhalte führen dazu, den'Ich-kaufe-Knopf' zu drücken?" Dafür sei es notwendig, sich eng unddatengestützt mit den Kunden der dpa austauschen, betont PeterKropsch. "Es ist Katja Fleischmanns zentrale Aufgabe, sich mit diesenFragen im Dialog mit unseren Medienkunden zu beschäftigen.""Um unsere Dienste und Inhalte für unsere Kunden noch wertvollerzu machen, müssen wir stärker über den so genannten zweiten Hügelblicken", sagt Roland Freund, Stellvertreter des Chefredakteurs beidpa und verantwortlich für das Produkt- und Innovationsmanagement."Auf dem ersten Hügel sind wir, sobald wir wissen, wie unsere Kundenmit unseren Inhalten umgehen. Dazu stehen wir im engen Austausch mitVerlagen und Portalen. Der zweite Hügel dagegen meint die konkreteNutzung unserer Inhalte durch die Leser. Mit Performing Contentwollen wir dazu beitragen, den Erfolg unserer Kunden im Netz zuverbessern", so Roland Freund weiter.Katja Fleischmann war bis zu ihrem Wechsel in die neue Positionfür die dpa-infocom tätig. Dort war sie als ProduktmanagerinServiceLine in erster Linie für die Ratgeber-Themen verantwortlich.Katja Fleischmann begann ihre Arbeit für die dpa-infocom 2010. Zuvorwar sie Online-Redakteurin bei N24 und bei der Netzeitung tätig. IhrVolontariat absolvierte sie bei der Lausitzer Rundschau, wo sieanschließend bis 2008 beim Tabloid-Format 20cent angestellt war.""Wir wollen sehen, welche Themen beim Leser wirklich ankommen",sagt Katja Fleischmann in ihrer neuen Funktion als Projektleiterin."Dafür werden wir in Zukunft Inhalte auch anders produzieren undanbieten müssen. Oder in Absprache mit unseren Kunden auch gänzlichneue Formate testen. Ich bin davon überzeugt, dass das eine neueDynamik in der Redaktion auslösen wird", so Katja Fleischmann weiter.Über dpaDie Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehörtzu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpabeliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellenAngeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken,Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agenturberichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch undArabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standortenim In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 180 deutscheMedienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statutfestgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen,Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unterder Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin.Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist amUnternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats istDavid Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).Internet: www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch)Social Web: www.dpa.com/de/social-mediaPressekontakt:dpa Deutsche Presse-Agentur GmbHJens PetersenLeiter KonzernkommunikationTelefon: +49 40 4113 32843E-Mail: pressestelle@dpa.comOriginal-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell