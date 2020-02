Neu für den schnellen Kabelanschluss: FRITZ!Box 6660 Cable mit Wi-Fi 6 und 2,5-Gigabit-LAN-Port (FOTO)

Berlin (ots) - Mit der neuen FRITZ!Box 6660 Cable bringt AVM einenleistungsstarken, zukunftssicheren All-in-One-Router für den Kabelanschluss aufden Markt. Anwender können damit die rasanten Geschwindigkeiten amKabelanschluss ausschöpfen und dank Wi-Fi 6 sowie einem 2,5-Gigabit-LAN-PortDaten im gesamten Heimnetz verteilen. Innovative WLAN-Mesh-Funktionen, eineTelefonanlage sowie eine DECT-Basis für Smart-Home-Anwendungen undSchnurlostelefone runden das Portfolio der neuen FRITZ!Box Cable ab. DieFRITZ!Box 6660 Cable ist ab sofort für 229 EUR (UVP) erhältlich.Durch die Unterstützung des neuesten DOCSIS 3.1-Übertragungsstandards sind mitder FRITZ!Box 6660 Cable Gigabit-Geschwindigkeiten am Kabelanschluss möglich. Umdiese hohen Geschwindigkeiten vom Anschluss an die Endgeräte im Heimnetz zuübertragen, setzt die FRITZ!Box auf den neuen Standard Wi-Fi 6 (WLAN AX). Diesersorgt besonders bei gleichzeitiger Nutzung vieler Endgeräte im WLAN für einenhohen Datendurchsatz und eine stabile, schnelle Verbindung mit jedem einzelnenKlienten. Auch die Akkulaufzeiten von Smartphone & Co. profitieren vom neuenWi-Fi 6. Intelligente Aufwachmechanismen stellen ein, wie lange die Gerätezwischen den Übertragungen "schlafen" können. Die FRITZ!Box 6660 Cable hataußerdem innovative WLAN-Mesh-Funktionen an Bord. Damit verteilt die FRITZ!Boxdie Daten intelligent im gesamten FRITZ!-Heimnetz und optimiert die Leistung derverbundenen Klienten. Dank des schnellen 2,5-Gigabit-LAN-Ports und den vierGigabit-LAN-Anschlüssen profitieren auch per Kabel eingebundene Endgeräte vonden hohen Geschwindigkeiten am Anschluss. Sowohl der neue WLAN-Standard Wi-Fi 6als auch der mehrfache Gigabit-LAN-Port sind abwärtskompatibel. Die FRITZ!Box6660 Cable verfügt außerdem über eine DECT-Basis-Station. Damit können AnwenderSmart-Home-Geräte nutzen und mehrere Schnurlostelefone anschließen. Auch analogeTelefone oder Faxgeräte können durch die integrierte Telefonanlage an der neuenFRITZ!Box genutzt werden. Dank Mediaserver und NAS-Funktion ist die FRITZ!Box6660 Cable die ideale Multimediazentrale. Anwender können so Bilder, Musik undFilme im gesamten Netzwerk zur Verfügung stellen oder per MyFRITZ!-Dienst auchvon unterwegs auf die Dateien zugreifen. Regelmäßige Updates des BetriebssystemsFRITZ!OS halten die FRITZ!Box auf einem aktuellen und sicheren Stand.FRITZ!Box 6660 Cable-Zukunftssicherer, leistungsstarker All-in-One-Router für den Kabelanschluss-Unterstützt alle gängigen Kabelanschlüsse(2x2-DOCSIS-3.1-Kanalbündelung, 32x8-DOCSIS-3.0-Kanalbündelung)-2x2 Wi-Fi 6 für höheren Datendurchsatz und stabile Verbindungen bei vielenKlienten im WLAN-Datenraten im WLAN: bis zu 2.400 MBit/s im 5-GHz-Band und bis zu 600 MBit/s im2,4-GHz-Band-Leistungsstarke Heimvernetzung dank eines 2,5-Gigabit-LAN-Ports, vierGigabit-LAN-Ports und einesUSB-2.0-Anschlusses-DECT-Basis für Smart-Home-Anwendungen und 6 Schnurlostelefone-Ein Anschluss für analoges Telefon oder Fax-FRITZ!OS sorgt für innovative Funktionen wie WLAN Mesh, Kindersicherung,Mediaserver, FRITZ!NAS,LAN-Gastzugang, MyFRITZ! etc.-Preis: 229 EUR UVP; ab sofort im Handel erhältlichPressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.dehttp://twitter.com/avm_presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/14784/4510567OTS: AVM GmbHOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell