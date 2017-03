Neu bei easybell: Kostenlose Betrugsschutz-Garantie für den Schutz vor Schaden bei gehackten Telefonanlagen und Routern

Berlin (ots) - Tatort Telefon. Nicht nur Computer-Daten sind Zielvon Cyber-Kriminellen, auch Telefonanlagen geraten vermehrt insVisier von Hackern. easybell garantiert daher ab sofort seinenKunden, dass bei betrügerischem Missbrauch deseasybell-Telefonanschlusses der Schaden aus Auslandstelefonie aufhöchstens 20 EUR (Privatkunden) und bei Geschäftskunden auf 10 EUR jegebuchter Leitung begrenzt ist. Damit reagiert easybell als ersterAnbieter auf die zunehmende Verunsicherung aufgrund gehackterTelefonanlagen und Router."Hacker suchen gezielt nach Sicherheitslücken von Routern undTelefonanlagen, und das kann im Grunde jeden Nutzer treffen", sagteasybell-Geschäftsführer Andreas Bahr. Wird der Anschluss dannunbemerkt für teure Telefonate ins Ausland missbraucht, summiert sichdas schnell zu einer fünfstelligen Summe. Bei vielen Anbietern gehtdas oft zu Lasten des Kunden. Nicht so bei easybell, denn dieBetrugserkennung wurde in den letzten Jahren perfektioniert. Betrügerwerden automatisch erkannt und gesperrt, bevor großer Schadenentsteht. "Wir sind von unserer Betrugserkennung so überzeugt, dasswir bereit sind, eine Garantie abzugeben", sagt Bahr.Wie der easybell-Schutz funktioniert? Angriffe folgen immer einembestimmten Muster. Diese finden beispielsweise überwiegend nachts,vorzugsweise ab Freitagabend statt und eine Vielzahl von Anrufen zuexotischen Auslandszielen werden parallel gestartet. Unsereautomatisierte Mustererkennung deckt dieses Vorgehen sehr treffsicherauf. Tauchen neue Angriffsmuster auf, greifen weitereeasybell-Sicherheitsregeln. "Wir informieren betroffene Kunden immerüber den vermuteten Missbrauch. Unsere Betrugsschutz-Garantie greiftsofort, sodass unsere Kunden vor großem finanziellen Schaden durchHackerangriffe bewahrt bleiben", so Bahr. Und das Beste: Der easybellBetrugsschutz ist kostenlos bei allen easybell-Verträgen inklusive,selbstverständlich auch bei Bestandskunden.Pressekontakt:Steffen HenscheLeiter Marketing und Kommunikationwww.easybell.deE-Mail: presse@easybell.deTwitter: @easybellTelefon: 030/80951500Original-Content von: easybell GmbH, übermittelt durch news aktuell