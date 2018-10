Neu: cidaas verbindet die Authentifizierung digitaler und realer Identitäten für ein umfassendes Sicherheitsmanagement (FOTO)

Wimsheim (ots) -Zugangskontrollen wie z.B. zu Serverräumen sind im Rahmen desDatenschutzes und der Auftragsdatenverarbeitung ebenso wichtig, wieein digitales Berechtigungsmanagement. Für beide Bereiche bietetcidaas nun eine umfassende Lösung für den Mittelstand, genauso wiefür Großunternehmen.cidaas kontrolliert und verwaltet sowohl die digitalen Zugänge vonMitarbeitern und Kunden, zum Beispiel zu Lieferantenportalen, wieauch den Zugang zu Räumlichkeiten. Somit steht Unternehmen jetzt einzentrales, umfassendes Tool für das Benutzeridentitäts- undZugriffsmanagement via Cloud zur Verfügung. Durch modernsteAuthentifizierungsmethoden wird die Identität eines Nutzers eindeutigsichergestellt. cidaas unterstützt unter anderem Gesichtserkennungals eine der Multi-Faktor Authentifizierungs - Methoden (MFA). NebenSprach-, Fingerabdruck- und Mustererkennung stehen auch TOTP(Time-based One-time Password) und Smart Push als auch E-Mail, SMS,IVR (Interactive Voice Response), Backup-Codes und FIDO (FastIDentity Online)-basierte Verifizierung zur Auswahl. Damit bietetcidaas eine der größten Auswahlen an Authentifizierungsmethoden.Zudem nutzt cidaas NFC-Technologie (Near Field Communication).Wird das Gesicht als eindeutiges Identifikationsmerkmal beiZugangskontrollen eingesetzt, sind IP-Kameras an den entsprechendenTüren installiert - mit cidaas werden diese konfiguriert.Administratoren haben die Möglichkeit, Bilder des Personals zuscannen und die Benutzer oder Benutzergruppen bestimmten Türen oderBereichen zuzuordnen. Basierend auf Zugriffsberechtigungen kann derZugang von Personal durch die IP-Kamera nun erlaubt odereingeschränkt werden.Durch proaktive Berichterstattung, sowie Warnungen undBenachrichtigungen im Falle verdächtiger Aktivitäten wird durchcidaas der Schutz von Daten und Räumen sichergestellt.cidaas ist so konzipiert, dass nur ein minimaler manuellerEingriff erforderlich ist, und kann nahtlos in bestehendeSicherheitssysteme, wie Überwachungstüren und Einbruchmeldeanlagenintegriert werden.Monitoring rund um die Uhr, Hosting auf deutschen Servern, 24/7Service, und die Reduzierung des Zeit- und Kostenaufwands machencidaas zu einem der führenden Authentifizierungstools. Zudem istcidaas problemlos skalierbar.Pressekontakt:Weiteren Informationen:https://www.cidaas.com/de/physische-zugangskontrolle/Ansprechpartner:Yvonne MeviusMail: cidaas@mmd.de0049 (0) 30217395-17cidaasFranklin EspendillerMail: franklin.espendiller@widas.deFon: 0049 (0) 7044 95103 100Original-Content von: cidaas, übermittelt durch news aktuell