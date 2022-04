Neu beim Investieren? Dies sollte das Erste sein, was man in sein Portfolio aufnimmt

Wichtige Punkte

Anfänglich sollte man sich darauf konzentrieren, eine solide Basis aus starken Unternehmen in verschiedenen Branchen aufzubauen.

Außerdem sollten Anfänger auf ihre Investitionsgebühren achten und diese so niedrig wie möglich halten.

Investieren kann einem Angst machen, wenn du gerade erst anfängst, aber du musst kein Experte in der Auswahl von Aktien sein, um dein Vermögen auf diese Weise zu vergrößern. Dabei brauchst du nur eine einzige Investition, um loszulegen. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf eine der besten Optionen für neue und erfahrene Anleger/innen gleichermaßen.

Worauf sollten Anfänger bei der ersten Investition achten?

Beim Aufbau deines Anlageportfolios solltest du dich immer auf starke Unternehmen konzentrieren, von denen du erwartest, dass sie sich langfristig gut entwickeln werden. Es kann verlockend sein, in eine Aktie einzusteigen, wenn sie gerade in die Höhe schießt, aber wenn du nicht glaubst, dass sie diese hohe Bewertung auf Dauer halten kann, ist sie es wahrscheinlich nicht wert. Der Versuch, den Markt zu timen, geht meistens schief. Es ist besser, kurzfristige Schwankungen zu ignorieren und sich auf das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens zu konzentrieren.

Du musst dein Geld auch diversifizieren. Das bedeutet, dass du es auf verschiedene Unternehmen und Sektoren verteilen solltest. Das verringert dein Verlustrisiko, denn wenn einige deiner Anlagen schlecht laufen, können andere den Verlust ausgleichen. Das heißt zwar nicht, dass du kein Geld verlieren kannst, aber die Verluste sind in der Regel nicht so groß oder lang anhaltend, wenn du richtig diversifiziert bist.

Schließlich solltest du auch die Anlagegebühren im Auge behalten. Du kannst dich bei deinem Broker erkundigen, wie seine Gebührenordnung aussieht, aber du solltest auch die Kosten für deine spezifischen Anlagen untersuchen. Halte diese so niedrig wie möglich, damit du mehr von deinem Geld behalten kannst.

Die ideale Investition für Anfänger

Indexfonds erfüllen alle oben genannten Kriterien. Das sind Aktienpakete, die du als Paket kaufst und die einen Marktindex wie den S&P 500 nachbilden. Sie enthalten die gleichen Aktien wie der Index selbst, und zwar in etwa der gleichen Anzahl, und die enthaltenen Unternehmen sind in der Regel führend in ihren Branchen.

Indexfonds sorgen für eine sofortige Diversifizierung deines Geldes, und sie sind außerdem ziemlich günstig. Du zahlst eine jährliche Gebühr, die als Prozentsatz deiner Investition angegeben wird. Wenn du zum Beispiel eine Kostenquote von 0,50 % hast, bedeutet das, dass du jährlich 0,50 % auf deine Investitionen in den Fonds zahlst. Das ist nicht schlecht, und einige Indexfonds haben eine viel niedrigere Kostenquote – sogar um die 0,03 %.

Dennoch können Indexfonds nicht alles leisten. Sie sollen die Leistung ihres Indexes so genau wie möglich nachbilden und werden ihn daher nie übertreffen. Daher schneiden viele sogar etwas schlechter ab als der Index selbst, weil Gebühren abgezogen werden. Aber für die meisten Anleger ist das kein großes Problem. Selbst wenn du dich an der Auswahl einzelner Aktien versuchen willst, ist es hilfreich, einen oder zwei Indexfonds in deinem Portfolio zu haben.

Ein S&P 500-Indexfonds zum Beispiel investiert dein Geld in viele Unternehmen und Sektoren, aber es sind alles große Unternehmen mit Sitz in den USA. Wahrscheinlich möchtest du auch etwas Geld in ausländische Aktien investieren, damit dein Portfolio nicht zu stark in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn die US-Wirtschaft in eine Rezession gerät.

Du solltest auch einen Teil deines Geldes in sicherere Anlagen wie Anleihen investieren. Eine gute Faustregel dafür ist, 110 % minus dein Alter in Aktien zu halten und den Rest in Anleihen zu investieren. Ein 30-Jähriger würde also 80 % seiner Ersparnisse in Aktien und 20 % in Anleihen anlegen, während ein 50-Jähriger 60 % in Aktien und 40 % in Anleihen investieren würde. Auf diese Weise kannst du dein Verlustrisiko weiter verringern.

Wo anfangen?

Du kannst bei so gut wie jedem Broker in Indexfonds investieren. Zuerst musst du dich entscheiden, welchen Index du haben möchtest. Dann vergleichst du ein paar verschiedene Fonds, die diesen Index abbilden. Der Name des Index steht normalerweise im Namen des Fonds. Sieh dir die Leistung der einzelnen Fonds an und achte auf die Kostenquote. Wähle dann den Fonds aus, in den du investieren möchtest.

Wenn du in mehrere Indexfonds investieren willst, informiere dich darüber, welche Aktien in den einzelnen Fonds enthalten sind. Versuche möglichst, große Überschneidungen zu vermeiden. Wenn du einen großen Teil deiner Ersparnisse in die wenigen Unternehmen steckst, die in jedem Fonds auftauchen, setzt du dich einem zu großen Risiko aus.

Du kannst auch erst einmal mit einem Indexfonds beginnen und im Laufe der Zeit weitere Anlagen hinzufügen. Wenn du zum ersten Mal investierst, fängst du vielleicht lieber langsam an und diversifizierst deine Anlagen stärker, wenn du mehr Vertrauen gewonnen hast. Das hängt ganz von dir ab.

Der Artikel Neu beim Investieren? Dies sollte das Erste sein, was man in sein Portfolio aufnimmt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Kailey Hagen auf Englisch verfasst und am 08.04.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2022