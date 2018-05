Neu auf dem Zeitschriftenmarkt: f3 farm. food. future (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Münster (ots) -Der Landwirtschaftsverlag Münster, immer für eine Überraschunggut, hat kürzlich ein neues Magazin auf den Markt gebracht: f3farm.food.future ist ein digitales Magazin, das Start-ups undInnovationen im grünen Sektor in den Mittelpunkt stellt. Im Fokussteht die Gründerszene in den Bereichen Agrar, Ernährung, Forst undEnergie.Denn in der grünen Branche tut sich viel. Entwicklungen zeichnensich durch neue Ideen, Gründergeist, Risikobereitschaft und smarteTechnologien aus. Es geht in den Bereichen Landwirtschaft undErnährung längst nicht mehr um immer höher, schneller, weiter,größer. Sondern um zukunftsweisende Ideen und Chancen, die anderenicht sehen.Da ist die Kamera-Software, die Pflanzenschädlinge erkennt odereine weitere, die Holzpolter vermisst. Die Pioniere sind überzeugtvon der eigenen Idee und starten einfach.Das Innovationspotenzial des Agrarsektors ist groß und machtVordenker wie Investoren aufmerksam. Zielgruppen von f3 sindHofnachfolger, Studierende, Start-ups, Investoren, Handel, aber aucheinfach Interessierte, die wissen wollen, was läuft. Sie alle bringtder Landwirtschaftsverlag Münster jetzt zusammen.f3 ist folgerichtig das Magazin für die Pioniere im grünen Sektor,die sich was trauen und die Verantwortung für die Zukunft annehmen.Denn schließlich müssen in absehbarer Zeit 9 Milliarden Menschenernährt werden. Und schließlich will die Gesellschaft das mit einernachhaltigen Landwirtschaft erreichen.f3 liefert alle Informationen digital. Wer das Magazin lesen will,erwirbt für 2,99 Euro pro Monat eine Mitgliedschaft. Zusätzlicherscheint zweimal im Jahr eine Print-Ausgabe; die gibt es dann aucham Kiosk für 6,50 Euro pro Heft.f3 porträtiert Macher, die den Blick nach vorn richten undLösungen suchen. Dazu gehören auch Risiko, auch Scheitern undNeubeginn. Dazu gehört jetzt auch f3. Jung, frech, fundiert,fachlich.Pressekontakt:Auskünfte erteilt: Matthias Schulze Steinmann | Chefredakteur f3farm.food.futureLandwirtschaftsverlag GmbHHülsebrockstr. 2-8, 48165 Münster | Tel.: 02501-8018320|matthias.schulze-steinmann@f3.deOriginal-Content von: Landwirtschaftsverlag GmbH Münster, übermittelt durch news aktuell