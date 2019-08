Baierbrunn (ots) -Ganz schön kultig: Seit über 60 Jahren gibt es die ApothekenUmschau. Mit der morgen beginnenden Social-Media-Kampagne "ApothekenUmschau Retro" zeigt das beliebte Gesundheitsmagazin die schönsten,lustigsten und interessantesten Bilder der ersten Jahre. DieApotheken Umschau, liebevoll auch als "Rentner-Bravo" betitelt, istseit über sechs Jahrzehnten eine der bekanntesten MedienmarkenDeutschlands. Das Erfolgsgeheimnis: Dem Markenkern - Gesundheit &Prävention, Seriosität & Zuverlässigkeit sowie Partnerschaft mit derVor-Ort-Apotheke - treu bleiben und nah am Puls der Zeit die sichwandelnden Bedürfnisse der Leserinnen und Leser optimal erfüllen.Markenkommunikation mit NostalgiefaktorChefredakteur Dr. Hans Haltmeier: "Unsere Retro-Kampagne nimmt dieLeserinnen und Leser auf eine Zeitreise mit. Wir spüren demLebensgefühl der 50er- und 60er-Jahre nach. Schauen uns an, wie sichdie Vorstellung von Gesundheit und Prävention gewandelt hat. Und miteinem Augenzwinkern zeigen die früheren Cover und Artikel nicht nurdie Lieblingsfilmstars der Wirtschaftswunderzeit, sondern auch dieEntwicklung des Apotheker-Images - vom ernsten Wissenschaftler inweißem Kittel zum nahbaren Heilberufler und Gesundheitsberater."Die Kampagne läuft in der Zeit vom 2. August bis 30. Septemberauf den Facebook- und Instagram-Kanälen der Apotheken Umschau. FolgenSie uns unter www.facebook.com/Apotheken.Umschau und aufwww.instagram.com/apotheken_umschau. Und halten Sie Ausschau nach denHashtags #retroumschau, #apothekersindhelden, #damalswardasso,#leibesertüchtigung, #schoenmitderumschau und #rentnerbravo.Über die Apotheken Umschau:Die Apotheken Umschau ist mit rund 19 Millionen Leser Deutschlandreichweitenstärkstes Printmedium. Mit zwei Ausgaben im Monat zeigtsie ihren Leserinnen und Lesern intelligente Wege auf, gesünder zuleben. Sie informiert zu allen wichtigen Themen rund um dieGesundheit, gibt wertvolle Ratschläge, vermittelt aktuellesmedizinisches Wissen auf seriöse, fachlich kompetente und allgemeinverständliche Weise. Sie erscheint in einer Auflage von 8.907.949verkauften Exemplaren monatlich (A+B, IVW II/2019) und wird von 18,82Millionen Menschen jeden Monat gelesen (AWA 2019). Am 1. Januar 1956erscheint die Apotheken Umschau zum ersten Mal als 16-seitiges,monatliches Schwarz-Weiß-Magazin. Die Erstauflage startet mit 50.000Exemplaren.Pressekontakt:Gudrun Kreutner, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 089-744 33-360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.facebook.com/wortundbildverlagOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen, übermittelt durch news aktuell