Köln (ots) - Beta-Version auf Google Home Geräten und SmartphonesgestartetMit Mehl an den Händen auf dem Tablet wischen, mit nassen Händenzum nächsten Zubereitungsschritt scrollen - Alltag für vieleHobbyköche. Doch es geht auch anders: Denn REWE macht auf dem GoogleAssistant die Verbindung von digitaler Inspiration und Kocherlebnisnun deutlich einfacher - und sauberer. Möglich macht es die neue REWEAnwendung für alle Google Home-Geräte, Android TV, Android Wear,Android Smartphones und iPhones sowie in Kombination mit Kopfhörervon Google und Bose. Die Nutzer haben so unter anderem Zugriff aufrund 3.000 Rezepte, die eigens von einem REWE Team vonErnährungsexperten konzipiert und getestet wurden. Heute wurde dieBeta-Version der Anwendung offiziell in Deutschland gelauncht."Hey Google, frag REWE nach einem Lasagne-Rezept."Ist REWE erst auf Google Assistant gestartet, wird das Kochen fürdie Nutzer ganz bequem und unterhaltsam. Die neue Kochhilfe legt aufKommando los: Voice-Assistentin "Caro". Die freundlicheREWE-Assistentin begeistert die Nutzer auf Wunsch mitKoch-Inspirationen, sucht nach Rezepten, liest Zutatenlisten vor undbegleitet die Köche geduldig und mit Charme durch die einzelnenZubereitungsschritte.Wie Caro helfen kann, entscheiden die Nutzer selbst. Ist einmaldas gewünschte Rezept gefunden, fragt Caro zum Beispiel, ob die Listeder Zutaten benötigt wird oder ob es mit dem Kochen losgehen soll.Schälen, Schnippeln und Brutzeln - "Caro" ist Schritt-für-Schrittdabei, ohne in der Küche im Weg zu stehen.Zusätzlich zu REWE-Assistentin "Caro" fungiert Google Assistantauch als Kochhilfe: So lässt sich unter anderem die Garzeit akkuratkontrollieren, indem per Sprachsteuerung einfach ein Timereingestellt werden kann. Damit sind auch dreckige Smartphone- undTablet-Displays in der Küche Schnee von gestern.Weitere Informationen unter:https://assistant.google.com/services/a/id/3d92cda22e6d3f13/Über REWE E-Commerce:Über den Online-Supermarkt von REWE ist der Wocheneinkauf mitwenigen Klicks getätigt. Seit 2011 können Kunden aufhttps://shop.rewe.de ihre Einkäufe bestellen und bequem bis an dieHaustür liefern lassen. Auch die Bestellung per App (rewe.de/app) istmöglich. Das Angebot umfasst das der REWE Supermärkte mit u. a. Obst,Gemüse, Molkereiprodukten, Tiefkühlkost, Fleisch- und Wurstwaren,Getränken und Drogerieartikeln. Dank termingerechter Lieferungentscheidet der Kunde selbst, wann seine Bestellung Zuhause ankommt.Der Service ist derzeit in 75 Städten - darunter u. a. in Berlin,Hamburg, Frankfurt, München und Köln - sowie dem Umland verfügbar.Das Liefernetz wird sukzessive ausgebaut. Mit dem Lieferservice setztREWE einen Trend im Bereich des Online-Shoppings und ist zuDeutschlands Nr. 1 Online-Supermarkt für frische Lebensmittelgeworden (IFH 2016). Der REWE Abholservice ergänzt das Lieferangebotund ist derzeit an 46 Standorten verfügbar. Mit einem Umsatz von 18,4Mrd. Euro (2016), rund 120.000 Mitarbeitern und weit über 3.000 REWEMärkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen imdeutschen Lebensmitteleinzelhandel.