Neu als Investor? Versuch General Mills!

Wer neu als Investor ist, der kann die Aktie von General Mills (WKN: 853862) grundsätzlich etwas näher in den Fokus rücken. Erst kürzlich habe ich in einem anderen Artikel geschrieben, dass auch Coca-Cola einen näheren Blick verdient hat. Beide US-amerikanischen defensiven Konzerne gehen in die gleiche Richtung und kommen grob gesagt aus dem Lebensmittelsegment.

Schauen wir heute jedenfalls auf General Mills und das, was diese Aktie ausmacht. Vor allem wenn man neu als Investor ist, existieren einige grundsätzliche Vorzüge, auf die man bauen kann.

Neu als Investor? General Mills bietet operative Stabilität

Die Aktie von General Mills bietet vieles von dem, was man sucht, wenn man neu als Investor ist. Zwar können wir nicht unbedingt sagen, dass die Aktie konsequent steigt. Früher oder später gibt es immer mal eine Korrektur. Aber der US-amerikanische Lebensmittelkonzern bietet trotzdem eine Menge operatives Potenzial.

So zum Beispiel ein starkes Fundament, was das eigene Produktportfolio angeht. Zu dem Lebensmittelkonzern gehören über 100 verschiedene Marken. Dazu zählen viele sehr beliebte Cornflakes-Namen in den USA. Cheerios, Lucky Charms, Pokémon Berry und andere. Aber auch Produkte aus anderen Kategorien, was eine sehr solide, breite Basis abbildet. Unter anderem auch das Häagen-Dasz-Eis, das viele als Premium-Marke kennen.

Neben dieser Stabilität und Markenstärke, die bei Inflation einen Ausgleich bei den Preisen erwirken kann, existieren Wachstumsmöglichkeiten. Das Management von General Mills hat zuletzt eine starke Sparte innerhalb der Tiernahrung aufgebaut. In Teilen anorganisch per Zukäufen. Aber auch dieser Markt verfügt über ein solides, moderates bis sogar rasantes Wachstum. Zuletzt zum Beispiel im 20er-Prozentbereich. Das wiederum konnte ein in Teilen schwächeres US-Geschäft ein wenig kompensieren.

General Mills bietet daher Stabilität und Preissetzungsmacht in Zeiten der Inflation. Aber wer neu als Investor ist, der kann auch auf den moderaten Wachstumsmarkt der Tiernahrung setzen. Langfristig ist das ein vielversprechender Wachstumsmarkt für den US-Konzern.

Bewertung und eine starke Dividende

Ein Wermutstropfen bei der Aktie von General Mills ist zwar die Dividendenhistorie. Anders als viele Lebensmittelkonzerne erhöht das Management nicht jedes Jahr die eigene Ausschüttungssumme je Aktie. Dafür hielt man die Dividende jedoch über drei Jahrzehnte mindestens auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres. Mit derzeit 3 % Dividendenrendite ist das eine solide qualitative Ausgangslage.

Zudem bietet General Mills mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,5 eine etwas moderatere Bewertungslage als andere Lebensmittelkonzerne. Wir erkennen zwar, dass Investoren diese defensive Klasse mit der soliden Preissetzungsmacht in diesen unsicheren Zeiten suchen. Aber das heißt nicht, dass es für neue Investoren bereits zu spät ist, in diese Aktie zu investieren.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola und General Mills. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

