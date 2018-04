Mainz (ots) -Noch sondieren viele Bundesliga-Vereine, wie sie sich für die neueSaison personell verstärken - "das aktuelle sportstudio" im ZDF hatbereits ein frisches Gesicht für neue Aufgaben verpflichten können:Dunja Hayali wird vom Spätsommer an als Moderatorin durch dieZDF-Sportsendung am Samstagabend führen. Sie ergänzt dasPräsentatoren-Team um Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer undSven Voss.ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Dunja Hayali wird in diesem Sommernicht nur in ihrem Talkmagazin auf einem festen Sendeplatz im ZDFihre kommunikativen Stärken zeigen - sie bringt nun auch ihreSportkompetenz ins ZDF-Programm ein."Dunja Hayali studierte an der Deutschen Sporthochschule und warneun Jahre lang Sportmoderatorin der Deutschen Welle, bevor sie 2007zum "ZDF-Morgenmagazin" wechselte und seitdem diese Sendung mitprägt.ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann: "Dunja Hayali ist eine herausragendeInterviewerin und Gastgeberin. Sie verstärkt mit ihrerprofessionellen und charmanten Art 'das aktuelle sportstudio' und hateinen neuen, frischen Blick auf das sportliche Geschehen in derBundesliga."Dunja Hayali freut sich auf die neue Aufgabe: "Da wird ein Traumwahr: 'das aktuelle sportstudio' ist seit Jahrzehnten für mich dieSportsendung im deutschen Fernsehen." Im "aktuellen sportstudio" wirdsie mit Beginn der neuen Saison der Fußball-Bundesliga zum Einsatzkommen und im Wechsel mit Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer undSven Voss die Traditionssendung am Samstagabend präsentieren. ZumStart der neuen Bundesliga-Saison feiert "das aktuelle sportstudio"seinen 55. Geburtstag - seit dem 24. August 1963 ist es im ZDF aufSendung. Am Samstag, 25. August 2018, 23.00 Uhr, moderiert DunjaHayali zum ersten Mal "das aktuelle sportstudio" im ZDF.http://zdfsport.dehttps://presseportal.zdf.de/biografie/Person/dunja-hayali/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell