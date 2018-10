Mainz (ots) -Ein Banküberfall mit Geiselnahme und aktivierten Zeitbomben hälteine Kleinstadt bei Brüssel in Atem: In der neuen ZDFneo-Serie "24Hours - Two Sides of Crime", die ab Freitag, 5. Oktober 2018, täglichab 21.45 Uhr zu sehen ist, fordern die Täter ein Lösegeld in Höhe voneiner Million Euro - anderenfalls jagen sie das Bankgebäude samtGeiseln in die Luft.Eine Spezialeinheit, bestehend aus Einsatzleiter Ivo De Rouck(Johan Van Assche), den Verhandlungsführern Mercedes De Vos (SophieDecleir) und Roeland Wagemans (Willy Thomas), dem unerfahrenenUnterhändler Ibrahim El Ghazoui (Lukas De Wolf) sowie Arne Michiels(Jereon Perceval) von der Bundespolizei, versucht mitVerhandlungsgeschick und Ermittlungstaktik herauszufinden, wer dieTäter sind. Die Teammitglieder wollen das Leben von FilialleiterWalter Blomme (Bob Snijers), den Bankangestellten Michaël (Jelle deBeule) und Serge (Geert Van Rampelberg), von Kundin Freya VanLandschoot (Maaike Neuville) und den Schulkindern Noor (Imani deCaestecker) und Basil (Imani de Caestecker) retten.Journalisten und besorgte Angehörige der Geiseln erschweren ihreErmittlungen. Streitereien zwischen den Tätern, private Probleme derPolizisten und Spannungen innerhalb des Teams lassen schnell ahnen,dass fast niemand - innerhalb und außerhalb der Bank - der ist, derer vorgibt zu sein.Die Thrillerserie betrachtet die Geschehnisse abwechselnd ausSicht der Polizei, der Presse, der Bankräuber sowie der Opfer undderen Familien.ZDFneo zeigt die belgisch-deutsche Koproduktion von Freitag, 5.Oktober, bis Mittwoch, 10. Oktober 2018, täglich ab 21.45 Uhr. In derZDFmediathek sind alle Folgen am Erstsendetag bereits ab 10.00 Uhrverfügbar.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFneohttp://facebook.com/ZDFneoAnsprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/24hoursPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell