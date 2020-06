Neu: Vitamalz Sport geht an den Start (FOTO)

Krombach (ots) - Sportliche Neuigkeiten von Vitamalz: Ab sofort können sich Fans des beliebten Malztrunks auf eine neue Sorte freuen. Vitamalz Sport ist der Neuzugang im Portfolio der 'Love Brand' mit dem Regenbogen. Der sportliche Malztrunk ist isotonisch, kalorienreduziert und weniger süß und damit ein idealer Begleiter für aktive Sportler und Sportbegeisterte.Ob Stadt oder Strand, Park oder Pipe: Mit Vitamalz Sport ist der passende Sparringspartner gleich mit dabei. "Das Ernährungsbewusstsein der Verbraucher wächst weiter und genau hier setzt Vitamalz Sport an. Mit 30 % weniger Zucker ist der sportliche Malztrunk kalorienreduziert und damit der ideale Durstlöscher für alle, die es weniger süß mögen. Egal, ob nach dem Sport oder einfach zwischendurch", sagt Lars Dammertz, Leiter AFG/Neue Marken bei Krombacher und verantwortlich für die Marke Vitamalz. Wie das beliebte Original wird Vitamalz Sport aus natürlichen Zutaten hergestellt und enthält 0,00% Alkohol. Nach dem Sport oder einfach mal(z) zwischendurch: Das neue Vitamalz Sport überzeugt durch den weniger süßen Vitamalz-Geschmack und ist mit lediglich 29 kcal/100ml eine leichte Malztrunk-Alternative ohne Zuckerersatzstoffe.Vitamalz Sport: Sportlich aktiviertFür eine aufmerksamkeitsstarke Präsenz des Neuzugangs sorgt das blau gestaltete Key Visual. Der typische Regenbogen bleibt als Markenanker weiterhin klar für den Verwender erkennbar. Als Anhang des klassischen Vitamalz-Spots wird der sportliche Neuzugang aufmerksamkeitsstark im TV zu sehen sein. Zudem wird die Produkteinführung in den kommenden Wochen als Online Bewegtbild auf Video on demand-Plattformen und via Social Media mit verschiedenen Formaten unterstützt. Entwickelt wurde die Kampagne von der Leadagentur BUTTER. Die Filmproduktion erfolgte durch peoplegrapher.Vitamalz Sport ist ab sofort in der 0,33 l Mehrweg-Flasche als Sixpack und im 4x6x0,33 l Kasten im Handel verfügbar. Später im Sommer dürfen sich Verwender auf ein weiteres Gebinde freuen, denn dann sorgt die wiederverschließbare 0,75 l PET Flasche auch unterwegs für sportliche Erfrischung.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 813Twitter: @krombacherWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/42000/4624757OTS: Krombacher Brauerei GmbH & Co.Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuell