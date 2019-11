Köln (ots) - Manche Kinder sind besonders mutig, manche extrem erfinderisch undwieder andere vor allem neugierig. Doch wie tickt das eigene Kind und wie gutkennen Eltern ihre kleinen Sprösslinge? Das will die neue Familien-Gameshow"Herrlich ehrlich - Kennst du dein Kind?" auf spielerische Art und Weiseherausfinden.Drei Doppelfolgen ab 3.12. dienstags um 20:15 UhrDen Auftakt der drei Doppelfolgen zeigt VOX am 3.12. um 20:15 Uhr. Moderatorinund Zweifach-Mama Mirja Boes empfängt pro Show zwei Familien, die in sehrpersönlichen Spielrunden über den kindlichen Kosmos gegeneinander antreten.Welche Eltern können am besten einschätzen, wie sich ihr Kind fühlt? Wird daseigene Kind flunkern, wenn es seine Situation dadurch verbessert? Und wer weißschon vorher ganz genau, wie sein Kind auf Unvorhergesehenes reagieren wird?Mirja Boes: "Wir bringen die Kinder in bestimmte Situationen, machen lustigeSachen mit ihnen und bieten ihnen an, auch mal über die Stränge zu schlagen unddann haben die Eltern die Aufgabe, ihr Kind einzuschätzen: Macht es etwasVerbotenes oder nicht?"Zwei Familien, zwei prominente Paten, ein SiegerUnterstützt werden die Familien jeweils von einem Promi-Paten - mit dabei sindAndreas Ehrlich und Chris Ehrlich von dem Zauberkünstler-Duo "Ehrlich Brothers",Werbeikone Verona Pooth, Reality-Star Evelyn Burdecki, Starkoch Tim Mälzer,Moderatorin Charlotte Würdig, die Popsängerinnen Jeanette Biedermann und SarahLombardi, Moderatorin Jana Ina Zarrella, Detlef "Deffi" Steves und Moderator JanKöppen. Die Promis haben ihr "Patenkind" im Vorfeld einen Tag lang besucht, umin der Show zusätzliches Geld für die Familie zu erspielen. Als "Best Buddy" hatder Promi-Pate sein Kind gut kennengelernt und somit die Grundlage in denSpielrunden, die Fragen beantworten zu können. "Es sind prominente Gäste, dieich aus einem anderen Umfeld kenne, und da wird es sehr spannend sein zu sehen,wie sie mit Kindern umgehen", freut sich Mirja Boes.Die erfolgreichste Familie kann bis zu 10.000 Euro gewinnen.Produziert wird die Familien-Gameshow von der Brainpool TV GmbH.Pressekontakt:Katrin BechtoldtMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell