Neu: Standardisierte Bargeldauszahlung beim Händler / CardProcess erhält als erster Netzbetreiber Freigabe der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) (FOTO)

Frankfurt (ots) -CardProcess, Payment-Dienstleister der genossenschaftlichenFinanzGruppe, ist der erste Netzbetreiber, der von der DeutschenKreditwirtschaft (DK) die Freigabe für die Funktion "Bargeld abheben"erhalten hat. Händler, die Zahlung mit girocard anbieten, können fürihre Kunden damit ab sofort auch diese Cashback-Funktionbereitstellen. Bei Zahlungen via girocard mit Chip und PIN erhält derKunde Bargeldauszahlungen bis zu 200 Euro.Bisher musste jeder Händler, der Cashback anbieten wollte,beispielsweise eine Einzelvereinbarung mit der BaFin (Bundesanstaltfür Finanzdienstleistungsaufsicht) schließen. Um auch kleinerenHändlern Bargeldauszahlung zu ermöglichen, hat die DeutscheKreditwirtschaft (DK) mit der BaFin die Vereinbarung getroffen, dassNetzbetreiber, die eine entsprechende Erlaubnis der DK haben,"Bargeld abheben" anbieten dürfen. Durch diese Freigabe gibt es jetzteine standardisierte und mit der BaFin abgestimmte Regelung.Von der Standardisierung profitieren insbesondere kleine undmittlere Unternehmen. Die Bargeldauszahlung ist für alle Branchensinnvoll, deren durchschnittliche Warenkorbwerte die 20-Euro-Markeerreichen. Die Händler müssen keine Einzelvereinbarungen treffen unddie Funktionalität ist für die Integration in das eigeneZahlungsangebot leicht zugänglich geworden.Pressekontakt:CardProcess GmbHAndrea KebbelSaonestraße 3a60528 Frankfurt am MainTelefon +49 (0) 721 / 1209 - 6813Andrea.Kebbel@cardprocess.dewww.cardprocess.deOriginal-Content von: CardProcess GmbH, übermittelt durch news aktuell