Neu in der Stadt: Berlins erste Virtual Reality Arena eröffnet im August

Berlin (ots) -- Am 1. August eröffnet VR Nation erste Virtual Reality Arena amPotsdamer Platz- Einzigartiges Full-Body-Spielerlebnis auf 120 Quadratmeternmittels Sensoren und VR-Brille- Bis zu vier Personen erleben verschiedene Abenteuer als TeamBerlins erste Virtual Reality Arena steht in den Startlöchern: Abdem 1. August bietet VR Nation (www.vr-nation.de) am Potsdamer Platzdie Entdeckung computerbasierter Welten in vier Dimensionen an. Diesewirken mithilfe der modernen Ausstattung realitätsgetreu. Für 20Minuten tauchen die Spieler in die Gaming-Welten ein, um aufinsgesamt 120 Quadratmetern miteinander gegen Gefahren undHindernisse anzukämpfen.Sensoren erfassen die Bewegungen in EchtzeitMithilfe des Full-Body-Trackings werden die Mitspieler ein Teilder virtuellen Welten. Zu Beginn werden die Körper der Teilnehmergescannt und digitalisiert. Während des Spiels werden alle Bewegungendurch Sensoren an Händen, Füßen, Rumpf und Kopf in Echtzeit in dievirtuelle Realität übertragen. Dadurch können Elemente nicht nurgesehen und gehört werden, sondern sind auch als Wärme, Kälte oderWind spürbar. Zusätzlich tragen die Teilnehmer einen leichtenComputer-Rucksack und die hochauflösende VR-Brille Oculus Rift,sodass sie sich trotz Ausrüstung frei bewegen können. Um Gefahren zubewältigen, stehen den Spielern bei Patient Zero VR-Gewehre zurVerfügung, die den Rückschlag der Waffe simulieren.Gruppen gehen auf Diamantensuche oder bekämpfen ein VirusOb für Geburtstage, Junggesellenabende oder Firmenevents: Spielerab 12 Jahren können sich gemeinsam durch die virtuellen Welten in derrollstuhlgerechten Arena schlagen und so ihren Zusammenhalt alsGruppe stärken. Dabei können sie bei Patient Zero die Verbreitungeines Virus aufhalten oder im Temple of Diamond Skull nach Diamantensuchen. Pro Spiel zahlen bis zu vier Teilnehmer 159 Euro. EineBuchung beider Spiele kostet insgesamt 259 Euro."In unserer 4D-Virtual-Arena werden virtuelle Gaming-Weltenschnell zur Realität. Hör-, Tast- und Sehsinn werden mithilfe derhochwertigen Technologien angesprochen und binden jeden Spieler aktivin das Geschehen ein. Das Full-Body-Tracking bietet die einzigartigeMöglichkeit, mit seinen Mitspielern und den Spielelementen innerhalbder virtuellen Realität zu interagieren." kommentiert derGeschäftsführer von VR Nation, Lukas Majowski. "Das bringt nicht nurjede Menge Spaß, sondern schweißt auch als Gruppe zusammen, da nurgemeinsam erfolgreich gegen die Gefahren angekämpft werden kann.Jungen VR-Begeisterten bieten wir mit dem Spiel Temple of DiamondSkull selbstverständlich gewaltfreie Inhalte an."Weitere Informationen finden Sie unter: www.vr-nation.de.Über VR Nation GmbHVR Nation GmbH (www.vr-nation.de) ist die erste Berliner4D-Virtual-Reality-Arena mit Sitz am Potsdamer Platz. Auf einerFläche von 120 Quadratmetern spielen bis zu vier Teilnehmer gemeinsamals Gruppe. In 20 Minuten bewältigen sie 4D-Abenteuer wie PatientZero oder Temple of Diamond Skull. Mithilfe der modernen Ausrüstungerfassen Sensoren alle Bewegungen am Körper und ermöglichen einoptimales Full-Body-Spielerlebnis. Für die Nutzung der Software sowieder Spiele, welche das Schweizer Technologie-UnternehmentrueVRsystems entwickelt, besitzt VR Nation GmbH die Lizenzrechte.Spieler ab 12 Jahren können bei VR Nation GmbH die virtuelle Realitätdurchleben. Geschäftsführer Lukas Majowski leitet die Arena gemeinsammit den beiden Gesellschaftern Micha und Ruben Blaser.