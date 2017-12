Neu im SKODA OCTAVIA L&K: 1,5-Liter-Turbobenziner mit aktivem Zylindermanagement (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Hochmodernes EU-6-Aggregat treibt den OCTAVIA L&K mit 110 kW(150 PS) an- Neue L&K-Einstiegsmotorisierung mit manuellem 6-Gang-Getriebeoder 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe erhältlich- OCTAVIA L&K mit dem neuen 1,5 TSI ACT startet bei 30.140 Euro,Kombivariante ab 30.840 Euro bestellbarSKODA bietet den OCTAVIA L&K ab sofort in Kombination mit dembesonders effizienten TSI-Turbobenziner mit 1,5 Liter Hubraum an, der110 kW (150 PS)* leistet. Das neue Einstiegsaggregat erfüllt dieEuro-6-Norm und verfügt über das kraftstoffsparende aktiveZylindermanagement (ACT). Kunden haben die Wahl zwischen manuellem6-Gang-Getriebe oder 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG). DerOCTAVIA in der Top-Ausstattungslinie L&K mit 1,5 TSI ACT ist ab30.140 Euro bestellbar, der OCTAVIA COMBI L&K startet mit dieserMotorisierung bei 30.840 Euro.Die neue Einstiegsmotorisierung des OCTAVIA L&K zeichnet sichdurch das aktive Zylindermanagement (ACT) aus. Sobald wenigerMotorleistung benötigt wird - etwa bei gleichmäßigem Tempo oder inBremsphasen - schließt das System automatisch die Ventile des zweitenund dritten Zylinders und stoppt die Kraftstoffeinspritzung. DieseTechnologie ermöglicht eine durchschnittliche Kraftstoffeinsparungvon 0,5 Litern auf 100 Kilometern.Neben dem neuen 1,5 TSI ACT stehen für den OCTAVIA L&K weiterhinder 132 kW (180 PS)* starke 1,8 TSI sowie zwei Dieselaggregate zurWahl. Die Selbstzünder mit 2,0 Liter Hubraum bietet SKODA in denLeistungsstufen 110 kW (150 PS)* und 135 kW (184 PS)* an.Die höchste Ausstattungslinie L&K steht im Zeichen derMarkengründer Laurin und Klement und umfasst zahlreicheKomfortmerkmale. Zum Serienumfang gehören zum BeispielAmbientebeleuchtung, Parksensoren vorn und hinten sowieLeder-Alcantara-Sitze - die vorderen sind beheizbar. Der OCTAVIA L&Kverfügt über 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, adaptiveLED-Hauptscheinwerfer und LED-Heckleuchten.Motorisierungen und PreiseOCTAVIA L&K Getriebe Limousine Kombi1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS) 6-Gang manuell 30.140 EUR 30.840 EUR1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)* 7-Gang-DSG 31.940 EUR 32.640 EUR*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischenCO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen undbei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1,73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlichist.OCTAVIA 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)innerorts 6,1 - 6,0 l/100km, außerorts 4,3 - 4,1 l/100km, kombiniert5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 114 - 112 g/km,CO2-Effizienzklasse BOCTAVIA 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS)innerorts 6,2 - 6,1 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 113 g/km,CO2-Effizienzklasse BOCTAVIA COMBI 1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)innerorts 6,3 - 6,1 l/100km, außerorts 4,5 - 4,3 l/100km, kombiniert5,1 - 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 116 - 114 g/km,CO2-Effizienzklasse BOCTAVIA COMBI 1,5 TSI ACT DSG 110 kW (150 PS)innerorts 6,2 - 6,1 l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 - 113 g/km,CO2-Effizienzklasse BOCTAVIA 1,8 TSI 132 kW (180 PS)innerorts 7,6 l/100km, außerorts 5,2 l/100km, kombiniert 6,1 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 139 g/km, CO2-Effizienzklasse COCTAVIA COMBI 1,8 TSI 132 kW (180 PS) innerorts 7,6 l/100km,außerorts 5,2 l/100km, kombiniert 6,1 l/100km, CO2-Emissionenkombiniert 140 g/km, CO2-Effizienzklasse COCTAVIA 2,0 TDI 110 kW (150 PS)innerorts 5,2 - 5,1 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert4,4 - 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 114 - 112 g/km,CO2-Effizienzklasse B - AOCTAVIA COMBI 2,0 TDI 110 kW (150 PS)innerorts 5,2 - 5,1 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert4,4 - 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 114 - 112 g/km,CO2-Effizienzklasse B - AOCTAVIA 2,0 TDI DSG 4x4 135 kW (184 PS)innerorts 5,6 l/100km, außerorts 4,6 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 131 g/km, CO2-Effizienzklasse BOCTAVIA COMBI 2,0 TDI DSG 4x4 135 kW (184 PS)innerorts 5,6 l/100km, außerorts 4,6 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 131 g/km, CO2-Effizienzklasse BPressekontakt:Christoph VölzkeSocial Media und LifestyleTel. +49 6150 133 122E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell