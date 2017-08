München (ots) -Dating-Show mit fünf Folgen- Singles erleben ihr erstes Date im Bett- Start: Montag, 2. Oktober 2017, um 22:15 Uhr bei RTL IIKaum etwas lässt den Puls so schnell höherschlagen wie ein BlindDate. Doch was passiert, wenn dieses nicht im Restaurant oder Café,sondern im Liegen stattfindet? Bei "UNdressed - Das Date im Bett"wagen Singles ein heißes Experiment und erleben ihr Blind Date ohneKleidung an dem wohl intimsten Ort der Welt: dem Bett. Wie schnellkommen die Paare sich näher?Das erste Date im Bett - eine spannende Situation für die Singles.Doch damit nicht genug: Vor ihnen steht ein Screen, der ihnenAufgaben gibt und pikante Fragen stellt, damit sie sich besserkennenlernen. Die Zeit ist knapp: Nach 30 Minuten ist das Datevorbei, jetzt müssen sie sich entscheiden: Willst du den anderenwiedersehen oder hat es nicht gefunkt? Nur wenn beide "ja" wählen,geht das Date weiter.Das erste Paar erlebt einen verheißungsvollen Start: Denn alsHatem (23) Leyla (21) sieht, verschlägt es ihm fast den Atem. Undauch die Schülerin aus Hamburg findet sofort gefallen an demattraktiven Aachener. Schnell wird es noch heißer: Die beiden Singlesmüssen sich direkt nach dem Kennenlernen gegenseitig ausziehen.Auch Baggerfahrer Gunther gibt Gas: Er will sein Date, die26-jährige Ilona, zunächst mit einem Geschenk überraschen und gehtanschließend auf Tuchfühlung. Lässt die Bürokauffrau aus Köln sich soleicht beeindrucken?Das dritte Dating-Paar sind Jürgen (57) und Melanie (51). Beidekommen aus Berlin und möchten sich gerne wieder verlieben. DieMasseurin hat schon lange vergeblich gesucht und erhofft sich, bei"UNdressed - Das Date im Bett" nun endlich ihren passenden Partner zufinden. Jürgen ist sofort angetan von der hübschen Blondine und setztalles auf eine Karte. Funkt es zwischen den beiden?"UNdressed - Das Date im Bett", ab Montag, 2. Oktober 2017 um22:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell