München (ots) -Trödel-Duell: Zwei Teams, nur 48 Stunden Zeit- Wer ertrödelt mehr und erhält die Siegerprämie?- Ab Montag, 6. November 2017, werktags um 15:00 Uhr bei RTL IIRing frei für das große Trödel-Duell: Zwei Paare tretengegeneinander an und zeigen, wer von ihnen der wahre Trödelmeisterist. Beide Teams haben nur 48 Stunden Zeit, um an derselben Locationmöglichst viele Schätze zu bergen, diese zu veredeln und danngewinnbringend zu verkaufen. Am Ende wird abgerechnet, denn nur einTeam erhält die Siegerprämie. Wer wird der neue Stern amTrödelhimmel?Zeit für einen nie dagewesenen Wettstreit: Team Blau gegen TeamRot im 48-Stunden Trödel-Duell. Beide Duos müssen innerhalb kürzesterZeit das gesamte Haus der Gastfamilie ausmisten. Im Anschluss geht esab in die Werkstatt, in der die Trödelexperten die Möglichkeit haben,ihre Ausbeute bei Bedarf noch zu veredeln.Ob Flohmarkt, Antiquitätenhändler oder Sammler, am Ende heißt esdie richtigen Abnehmer für die Trödelstücke ausfindig zu machen undzu feilschen, was das Zeug hält. Denn nur wer am meisten Geld für dieSchätzchen rausholen kann, bekommt die Siegerprämie von 1.000 Euro.In der ersten Folge treten die Kumpel Tamer (37) und Basti (42)gegen die Schwestern Sabrina (29) und Julia (30) an. Der Ort derSchatzsuche: Das Haus von Elke (49) und Sarah (29). Für Elke kommtdie Hilfe gerade recht. Eine hohe Schuldenlast drückt die Einkünfteder beiden nach unten. Jetzt wird jeder Cent gebraucht. Doch die Uhrläuft unerbittlich gegen die Trödelteams."Das Trödel-Duell":Ab Montag, 6. November 2017, werktags um 15:00 Uhr bei RTL II