München (ots) -Tattoo-Geschichten, die unter die Haut gehen- Hosts: Ingo Kantorek und Zoe Scarlett- Ausstrahlung: Donnerstag, 13. Juni 2019, um 22:15 Uhr bei RTL IIEs gibt Ereignisse, die das Leben prägen: Eine schwere Krankheit,eine enge Bindung oder ein langersehntes Liebesglück. Bei "TattooStories" gehen diese Geschichten wortwörtlich unter die Haut. IngoKantorek und Zoe Scarlett begleiten Menschen, die unterschiedlicheGründe für ein ganz besonderes Tattoo haben, und verhelfen ihnen zuihrer Traum-Tätowierung.In "Tattoo Stories - Das geht unter die Haut" treffen "Köln50667"-Star und Tattoo-Liebhaber Ingo Kantorek und dieBurlesque-Tänzerin Zoe Scarlett verschiedene Menschen, die sichaufgrund von speziellen Ereignissen in ihrem Leben eine dazu passendeTätowierung wünschen. Nach einem gemeinsamen Gespräch lassen sich dieGäste das Erlebte als Blind-Tattoo stechen und sich somit vomEndergebnis überraschen."Wir möchten Leuten ermöglichen, ein wunderschönes Tattoo zubekommen, damit sie mit Dingen abschließen oder vielleicht mit neuenanfangen können", so Ingo Kantorek. Zusammen mit DeutschlandsTop-Tätowierern verwandeln Ingo und Zoe die Erlebnisse in Kunstwerke.In der Pilotfolge lernen die Zuschauer den Vater des kleinen Tarikkennen. Sein Sohn kam mit nur einer Herzkammer auf die Welt. Nachmehreren Operationen hat er eine riesige Narbe auf dem Brustkorb.Diese schwere Zeit möchte sein Vater nun mithilfe eines Tattoos, dasan die Narbe angelehnt ist, aufarbeiten und die enge Bindung zuseinem Sohn Tarik damit unterstreichen.In einem zweiten Fall geht es um Sabrina, die seit 13 Jahren mitihrer Jugendliebe Steffen zusammen ist. Die beiden haben bereits zweigemeinsame Kinder. Doch noch ist ihr Glück nicht ganz perfekt: ZurKrönung fehlt Sabrina noch die Hochzeit. Vor der Kamera will sieihren Mann nun mittels eines Tattoos endlich fragen. Wird er "Ja"sagen?Außerdem geht es um Anja und Steffi, zwei lustige Mädels aus demRuhrpott. Seit fünf Jahren sind die beiden beste Freundinnen. IhreFreundschaft möchten sie nun mit einem Tattoo besiegeln. VollerVorfreude, aber auch Nervosität begeben sie sich in die Hände vonIngo, Zoe und dem Tattoo-Artist.Die Sendung wird von Filmpool Entertainment GmbH produziert."Tattoo Stories - Das geht unter die Haut" am Donnerstag, 13. Juni2019, um 22:15 Uhr bei RTL IIDie Folge ist im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage langkostenlos bei www.tvnow.de verfügbar.