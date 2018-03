München (ots) -Neue RTL II-Doku-Soap am Montagabend- Carsten Stahl kämpft gegen Mobbing an deutschen Schulen- Erste Folge am Montag, 9. April 2018, um 20:15 Uhr bei RTL IIJedes sechste Kind wird während seiner Schulzeit zum von Mobbing.In der neuen RTL II-Doku-Soap "Stahl:hart gegen Mobbing" besuchtCarsten Stahl Schulen in ganz Deutschland, um Opfern zu helfen undTäter wachzurütteln. Mit Herzblut und einem starken Willen kämpft derAnti-Gewalt-Trainer für Gerechtigkeit, Toleranz und Veränderung inden Köpfen der Schüler.In der neuen RTL II-Doku-Soap "Stahl:hart gegen Mobbing" machtsich Carsten Stahl für das Thema Anti-Mobbing stark. In insgesamtvier Folgen besucht er Schulen in ganz Deutschland, um Opfern zuhelfen und Täter wachzurütteln. Der Anti-Gewalt-Trainer beseitigtÄngste und Selbstzweifel und ermutigt die Schüler zusammenzuhalten.Dabei veranschaulicht er das Thema auf eindrucksvolle Weise. Werist Opfer und wer Täter? Wer sich mit einer der beiden Positionenidentifizieren kann, überquert symbolisch eine Linie. Alle anderenzollen demjenigen, der die Linie überquert, durch ein Handzeichenihren Respekt. Das Ergebnis: Niemand ist mit seinen Problemenalleine. Auch ein Besuch des von Carsten Stahl gegründeten "CampStahl" steht auf dem Programm. Dort entwickeln Täter und Opfer einGemeinschaftsgefühl und merken zum Beispiel, dass sie sich vielähnlicher sind als gedacht - aber anders damit umgehen.Gemeinsam mit den Schülern besucht Carsten Stahl einJugendgefängnis und ehemalige Gangmitglieder, zeigt ihnenSelbstverteidigungsmaßnahmen und bringt Täter und Opfer zusammen.Nach einer Woche zieht Carsten zusammen mit den Schülern ein Resümeeund schwört die Klasse auf ihr zukünftiges Ziel ein: Nie wiederMobbing an dieser Schule!Im Jahr 2014 hat Carsten seine eigene Initiative "Camp Stahl"gegründet. Seitdem kämpft er an Schulen in ganz Deutschland gegenkörperliche und seelische Gewalt unter Jugendlichen. Kürzlicherschien auch Stahls Buch "Du Täter, du Opfer". Es zeigt anhandseiner bewegenden Lebensgeschichte, was den Erfolg seinerAnti-Gewalt-Arbeit ausmacht. Schließlich kennt er selbst beide Rollenaus eigener Erfahrung - die des Opfers und die des Täters."Stahl:hart gegen Mobbing" wird von Arriba Media GmbH produziert."Stahl:hart gegen Mobbing": Montag, 09. April 2018, um 20:15 Uhrbei RTL IIPressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell