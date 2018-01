München (ots) -Neue Gameshow mit Deutschlands bekanntester Glamour-Familie- Welches Paar schafft es gegen die Geissens zu gewinnen undsichert sich bis zu 20.000 Euro?- Start am Montag, 05. Februar 2018, um 21:15 Uhr bei RTL IIBei der neuen RTL II-Show "Spiel die Geissens untern Tisch"fordern Paare die schrillen Millionäre heraus. ObGeschicklichkeitsduell, Quizfragen oder Action-Game: In fünf Rundenkann das Kandidaten-Duo je 1.000 Euro und einen Buchstaben für dasLösungswort ergattern. Errät das Team das gesuchte Wort, ist es biszu 20.000 Euro reicher - gar nicht so einfach, denn Carmen und Robertgeben sich nicht leicht geschlagen. Wer kann das berühmteGlamour-Paar besiegen?Jetzt wird gezockt: In der neuen RTL II-Show "Spiel die Geissensuntern Tisch" müssen sich Carmen und Robert gegen ein Kandidatenpaarbehaupten. Bei den insgesamt fünf verschiedenen Spielen kommt es vorallem auf Wissen und Geschick an. Pro gewonnene Partie erhält dasangetretene Duo 1.000 Euro und erfährt einen Buchstaben desLösungswortes. Je mehr Spiele das Paar gewinnt, desto einfacher wirdes, das gesuchte Wort zu erraten. In jeder Runde wird mit hartenBandagen gekämpft. Wer es schafft, gegen die Kult-Millionäre zugewinnen, ergattert am Ende bis zu 20.000 Euro. Moderiert wird dieShow von Kai Ebel.In der ersten der insgesamt drei Folgen treten Nicole und Saschaaus Bonn gegen die Millionäre an. Die Hausmeisterin und derKraftfahrer wollen unbedingt gewinnen, denn sie haben einen großenTraum. Von dem Preisgeld möchten die Campingliebhaber noch einmalheiraten und zwar auf den Niederländischen Antillen. Ob das gelingt?"Spiel die Geissens untern Tisch" wird produziert von RedsevenEntertainment GmbH."Spiel die Geissens untern Tisch": Erste Folge am Montag, 05.Februar 2018, um 21:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II KommunikationMartin Blickhan089 - 64 185 6500martin.blickhan@rtl2.deRTL II BildredaktionBildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.de.Original-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell