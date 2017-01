München (ots) -Felix Klemme hilft übergewichtigen Eltern ihre überflüssigenPfunde zu verlieren- Sendetermin: Dienstag, 28. Februar 2017 um 22:15 Uhr bei RTL IIEines steht für Anna-Lyn (6) und Luca (4) fest: Ihre Eltern sindzu dick. Im Alltag von Sandra (31) und Frank (34) stehen vor allemDöner, Pizza, Nutella und Fertig-Tortellini statt Obst und Gemüse aufdem Speiseplan. Der unvermeidliche Kilofrust, als Folge derschlechten Ernährung, wirkt sich zudem negativ auf ihre Beziehungaus. Und auch gemeinsame Familienausflüge bleiben auf der Strecke.Zusammen mit Personal Trainer und Ernährungsexperte Felix Klemmesollen Sandra und Frank ihrem Übergewicht nun endlich den Kampfansagen.Sandra (31) fühlt sich schon immer unwohl in ihrer Haut. Bereitsin der Schule wurde sie von ihren Mitschülern gehänselt undentwickelte schon als Teenager ein schwieriges Verhältnis zum ThemaEssen. Nach der Geburt ihrer Tochter Anna-Lynn (6) war Sandra sogarsportsüchtig, ging viel reiten und spielte in einerSoftballmannschaft. Doch heute merkt man davon nichts mehr. Mit einemBMI von 41 ist die Zweifachmutter eindeutig zu dick.Wenig besser sieht es mit Ehemann Frank (34) aus. Durch seineSelbstständigkeit ist für geregelte Essenszeiten kein Platz. Dagreift er gerne zu Döner, Pizza und Bratwurst. Das Übergewicht bleibtda nicht lange aus. Doch nach einem Besuch beim Arzt vor einigenWochen, ist für Frank klar, dass sich definitiv etwas ändern muss. Erbeginnt mit einer Eiweißshake-Diät und treibt regelmäßig Sport. ErsteErfolge sind bereits zu vermelden, doch diese einseitige Diät ist aufDauer nicht gesund.Für beide muss eine langfristige Ernährungsumstellung her, dennder Kilofrust schlägt sich ebenfalls in der Beziehung und demLiebesleben der beiden nieder. Auch gemeinsame Aktivitäten oderAusflüge mit den Kindern gibt es kaum noch.Anna-Lyn und Luca wollen mit Hilfe von Trainer Felix Klemme ihrenEltern beim Kampf gegen die Kilos helfen. Sandra und Frank sollenwieder Spaß an Bewegung bekommen, damit sich der Wunsch der kleinenAnna-Lynn, endlich Sport zusammen mit Mama zu machen, endlicherfüllt.Pressekontakt:RTL II KommunikationEva Römhild089 - 64185 6510eva.roemhild@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell