München (ots) -Konny Reimann wagt sich mit einem Prominenten in die Wildnis- Mit dabei: Currywurst-König Chris Töpperwien- Sendetermin: Montag, 20. November 2017, um 21:15 Uhr bei RTL IIEin neuer Adrenalinkick im Hause Reimann! Konny sucht einen echtenKerl, der sich mit ihm durch die hawaiianische Wildnis schlägt. Fürdie erste Challenge steht Konny dabei Currywurst-König ChrisTöpperwien zur Seite. In drei Nächten und vier Tagen ohne Hilfsmitteloder Proviant müssen die beiden den Zielpunkt mitten im Dschungelerreichen. Bringt diese waghalsige Abenteuer-Challenge die beidenAuswanderer an ihre Grenzen?Konny Reimann und Chris Töpperwien schlagen sich vier Tage unddrei Nächte durch die Wildnis der hawaiianischen Insel Big Island.Die beiden selbsternannten Überlebenskünstler müssen dabei ohneHilfsmittel und Proviant auskommen, um an den Zielpunkt derExpedition zu gelangen. Dabei setzen sie sich den härtestenBedingungen aus: sengende Hitze, extreme Anstrengung, wilde Tiere,schmerzlicher Hunger und brennender Durst.Vor ihrem Aufbruch werden die beiden Auswanderer von einem Rangerauf die Extremsituationen der nächsten Tage vorbereitet. Aber werdendie beiden die Tipps auch annehmen und als Team-Player agieren oderbleiben sie Einzelkämpfer?Ohne Verpflegung im Gepäck wird die Nahrungssuche zurHerausforderung. Abends am Lagerfeuer zeigt sich, ob die Männer aufihrer Jagd auch erfolgreich waren oder sich hungrig ins dürftigeNachtlager legen müssen."Konny Goes Wild! - Ein Promi weint selten allein": Montag, 20.November 2017, um 21:15 Uhr bei RTL IIÜber die RTL II-Doku-Soap "Konny Goes Wild! - Ein Promi weintselten allein":Mann oder Memme? Diese Frage stellt sich in der Doku-Soap "KonnyGoes Wild". Auswanderer Konny Reimann lässt sich zusammen mit einemProminenten in der Wildnis aussetzen und muss sich dort ohneHilfsmittel mehrere Tage durchschlagen. Am Ende zeigt sich, wer einechter Kerl ist und das Abenteuer seines Lebens hat.