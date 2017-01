München (ots) -- Neues Comedy-Format mit fünf Episoden- Kandidaten stellen Freunden und Familien Promis als "neue Partner"vor- Mit Jenny Elvers, Walter Freiwald, Micaela Schäfer, Claude-OliverRudolph und Julian F.M. Stöckel- Start am Montag, 27. Februar 2017, um 23:20 Uhr bei RTL II"Darf ich vorstellen: Meine neue Freundin, Jenny Elvers!" Einesolch unverhoffte Neuigkeit glaubhaft zu vermitteln, ist dieHerausforderung im neuen RTL II Comedy-Format "Ich liebe einenPromi". 48 Stunden lang müssen die Kandidaten ihre Familien undFreunde in dem Glauben lassen, dass sie mit einem Prominentenzusammen sind. Mit dabei sind Jenny Elvers, Walter Freiwald, MicaelaSchäfer, Claude-Oliver Rudolph und Julian F.M. Stöckel. In Begleitungihrer "neuen Partner" und versteckter Kameras müssen die Kandidatenjede Menge unangenehme Aufgaben und peinliche Situationen meistern.Wer trotzdem durchhält, bekommt am Ende einen Gewinn von 10.000 Euro.Brechen die Kandidaten jedoch ab oder weigern sie sich, eine Aufgabezu erfüllen, heißt es: Game over!In jeder Episode von "Ich liebe einen Promi" stellt sich einKandidat oder eine Kandidatin der Herausforderung - und das ohnevorab zu wissen, welchen Promi sie zwei Tage lang als ihre neueBeziehung präsentieren müssen.Frauenheld Christian (27) muss sich vor seinen Eltern, seinerEx-Freundin und seinen Fußballkumpels "outen" und ihnen Julian F.M.Stöckel als seine neue Liebe vorstellen. Die Nerven von KandidatinClaudia (26) werden von Claude-Oliver Rudolphs rüpelhaften Verhaltengegenüber ihren Freundinnen auf die Probe gestellt. Jenny Elversverblüfft unter anderem die Eltern von Björn (33) mit spirituellenEigenheiten, einer spontanen Boulevard-Homestory und einemvielsagenden Ultraschallbild. Nackt-DJane Micaela Schäfer behältweder vor dem besten Freund von Kandidat Marcel (29) noch beimKennenlernen seiner Mutter und seines Bruders alle Klamotten an. UndSandra-Janine (22) muss Walter Freiwald als neuen Mann und Guru inihrem Leben präsentieren.Wer hält durch und kann sich über 10.000 Euro freuen? Und werverliert die Nerven und bricht ab?"Ich liebe einen Promi" wird von Ulmen Television und RiversideEntertainment produziert."Ich liebe einen Promi": Start am Montag, 27. Februar 2017, um23:20 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationSandro Kolbe+49 (0)89 64185-6514sandro.kolbe@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell